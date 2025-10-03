“Como sociedad le fallamos tanto a Lex como a Israel”

La titular de la Secretaría de Salud Pública (Sedesa), Nadine Gasman Zylbermann, reconoció que la sociedad le falló a Israel “N”, así como a su presunto homicida, Lex Ashton, quien cometió el crimen en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur.

La funcionaria capitalina reconoció a La Razón que este hecho refleja cómo el abandono social, la falta de contención emocional y los estereotipos de género han dejado a los jóvenes en un escenario de riesgo.

“Como sociedad le fallamos tanto a Lex como a Israel. Tenemos que hacer más y estamos haciendo más”, afirmó la secretaria.

El Dato: El instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones ofrece servicio gratuito para la atención de la salud mental mediante el chatbot de WhatsApp 55 7809 5579.

Gasman Zylbermann explicó que factores como la ansiedad, la violencia entre pares, el aislamiento tras la pandemia y la presión que ejercen las redes sociales sin filtros han incidido directamente en la salud mental juvenil.

A ello se suma la construcción de masculinidades rígidas y violentas que, en casos extremos, se transforman en armas de odio en contra de las mujeres.

El pasado 22 de septiembre, Lex Ashton “N” acudió al CCH Sur y atacó a Israel “N”, quien estaba con una joven, y lo asesinó. En tanto, Armando “N”, trabajador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien intentó detener al presunto agresor resultó herido.

Tras ello, el joven de 19 años intentó huir y entró a un edificio del plantel educativo, subió las escaleras y se arrojó, por lo que resultó con fracturas en ambas piernas. Posteriormente fue atendido.

El pasado 26 de septiembre este diario dio a conocer un perfil de Lex Ashton “N” realizado con base en testimonios de compañeras con quienes estudió en dicho plantel educativo.

Las jóvenes dejaron ver que el presunto agresor era solitario, tranquilo, callado, hermético y misterioso. Siempre usaba cubrebocas y la capucha de sus sudaderas. Algunas personas lo intentaron incluir en sus círculos, pero no lo lograban y algunos otros incluso se burlaban de su persona.

Lex Ashton “N” supuestamente formaba parte de grupos digitales de Incel, es decir, de hombres que no habían tenido alguna relación sexo-afectiva con alguna mujer y por ello las culpa y muchos reproducen mensajes de odio.

Ayer, Gasman Zylbermann insistió en que la atención debe centrarse en replantear los roles de género, producir contención emocional y reforzar los programas escolares de salud mental para evitar que más jóvenes queden a la deriva y sin apoyo.

Para ello, la secretaria anunció que hay un diálogo con la UNAM para que sus planteles de nivel preparatoria sean parte del programa Vida Plena, Corazón Contento, mediante el cual psicólogos acuden a las escuelas cada 15 días.

“Tenemos 225 (psicólogos), y van cada 15 días. Tienen talleres y sesiones individuales y alguien dice, ‘Oye, yo no me estoy sintiendo bien’. Han identificado casos que necesitan una referencia. Ellos no los tratan, no lo pueden hacer, pero hacen una referencia a un centro de las emociones o a un centro de salud”, explicó la titular de la Sedesa.

Parte de la propuesta del programa, dijo, es trabajar las masculinidades y la diversidad, fomentando la reflexión individual y colectiva necesaria para construir colectivos escolares más saludables.

ATAQUE AL AZAR. En conferencia, la fiscala capitalina, Bertha María Alcalde Luján, aclaró que el asesinato no estaba dirigido en contra de Israel “N”, el estudiante de 16 años que perdió la vida, sino que fue un acto indiscriminado.

Durante una conferencia de prensa organizada por el Gobierno de la Ciudad de México, la funcionaria precisó que las primeras investigaciones muestran que Lex Ashton “N” atacó de manera aleatoria y que tanto el adolescente como el trabajador fueron víctimas circunstanciales.

“Hoy en día sabemos que en este ataque las víctimas no necesariamente eran los objetivos; al final, la elección tanto del adolescente como del empleado fue circunstancial”, subrayó Alcalde Luján.

Desde el día del ataque, Lex Ashton fue ingresado bajo custodia a un hospital por las fracturas que sufrió en las piernas. Al momento, está estable y se espera que pronto reciba el alta médica.

Alcalde Luján dijo que cuando Lex Ashton “N” salga del hospital se va a proceder con su proceso de imputación, que incluye ser detenido formalmente para luego presentarlo ante un juez.

“Él está estable, estamos esperando su alta definitiva. Tiene custodia todavía, de tal forma que cuando se le dé de alta, pueda ser detenido y conducido a proceso, hacer una imputación formal y dar inicio al juicio”, indicó la fiscala.

Lex Ashton “N”, de 19 años, enfrentará los cargos por presunto homicidio calificado, por el asesinato de Israel “N”, y de tentativa de homicidio por las lesiones contra el trabajador Armando “N”.

Además de lo ya investigado, la Fiscalía está en proceso de hacer un análisis exhaustivo sobre el entorno de Lex Ashton “N” para determinar los factores que pudieron motivar el crimen, ya sean familiares, escolares, personales o relaciones interpersonales en ambientes de redes sociales y grupos de Facebook.