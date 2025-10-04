Cae Williams ‘N’, operador principal de ‘El Güero Fresa’, en Edomex

Autoridades capitalinas, en colaboración con fuerzas federales y del Estado de México, detuvieron en Chalco a Williams “N”, identificado como el principal operador del grupo criminal liderado por “El Güero Fresa”, especialmente en Iztapalapa y el oriente capitalino.

La detención fue anunciada por Pablo Vázquez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), quien, a través de redes sociales, informó que la detención ocurrió tras un cateo en el citado municipio mexiquense.

Williams N fue identificado como presunto operador del grupo criminal de "El Güero Fresa". ı Foto: SSC-CDMX

Detalló que la detención responde a que a Williams “N” se le vincula con varios delitos como parte de su presunta participación en la célula de “El Güero Fresa”, entre ellos narcomenudeo, extorsión, robo, y homicidio de integrantes de grupos antagónicos.

Además, se le decomisaron varias armas de uso exclusivo del Ejército y las Fuerzas Armadas, así como siete cargadores y varios cartuchos útiles.

Al detenido le fueron aseguradas armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. ı Foto: SSC-CDMX

También, el titular de la SSC-CDMX destacó que a Williams “N” se le cumplimentó una orden de aprehensión por el delito de asociación delictuosa y ataques a la paz pública, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía del Estado de México.

“Resultado de trabajos de investigación, en #Chalco, EDOMÉX, compañeros de @SSC_CDMX ejecutaron una orden de cateo y detuvieron a Williams “N”, presunto colaborador principal del líder de un grupo delictivo que opera en la zona oriente de la #CiudadDeMéxico”, escribió Pablo Vázquez Camacho en X.

Resultado de trabajos de investigación, en #Chalco, EDOMÉX, compañeros de @SSC_CDMX ejecutaron una orden de cateo y detuvieron a Williams "N", presunto colaborador principal del líder de un grupo delictivo que opera en la zona oriente de la #CiudadDeMéxico.



En el operativo… pic.twitter.com/jJzaWKp2Ii — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) October 4, 2025

“En el operativo participaron la @FiscaliaCDMX, la @FiscaliaEdomex e instancias del @GabSeguridadMX; se aseguraron dos armas de fuego largas de uso exclusivo del Ejército y las Fuerzas Armadas, siete cargadores y varios cartuchos útiles de grueso calibre”, abundó.

Finalmente, el titular de la SSC-CDMX concluyó que, con estas acciones, continúan los esfuerzos por combatir la violencia en la capital mexicana.

“No nos detendremos en el combate a los generadores de violencia y los delitos de alto impacto; con inteligencia seguiremos construyendo una ciudad más segura, justa y en paz”, concluyó.

am