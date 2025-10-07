Clara Brugada ordena revisar licitación simulada en BJ; anuncia programa de repavimentación

La Contraloría General deberá revisar la licitación simulada para bacheo en Benito Juárez, asegura la Jefa de Gobierno.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que la Secretaría de la Contraloría General, encabezada por Nashieli Ramírez Hernández, deberá atender la licitación simulada para el programa de bacheo en la alcaldía Benito Juárez, revelada por La Razón.

“Acerca de lo que la alcaldía Benito Juárez llevó a cabo para bachear, es un asunto que la Contraloría debe atender”, dijo Brugada a pregunta expresa de este medio.

El programa “Cualli Ohtli” prevé repavimentar 250 kilómetros con una inversión de 2 mil 600 millones de pesos. ı Foto: X Clara Brugada

La mandataria no precisó si el Gobierno capitalino ordenará directamente una investigación y aprovechó para felicitar a Ramírez Hernández por su reciente nombramiento como contralora.

Durante su conferencia de este lunes, Brugada Molina también presentó el programa “Cualli Ohtli”, que se implementará de octubre de 2025 a mayo de 2026, con el objetivo de repavimentar 69 vialidades primarias de la Ciudad de México, sin dejar atrás los carriles de bicicleta y bicibús que están en ellas.

Clara Brugada presentó el programa “Cualli Ohtli” para mejorar vialidades principales de la capital. ı Foto: X Clara Brugada

El plan contará con una inversión bianual de 2,600 millones de pesos y contempla el reencarpetado de 250 kilómetros lineales, equivalentes a más de 9,200 metrobuses en fila.

El 80 por ciento del asfalto provendrá de la Planta Productora de Asfalto, ubicada al sur de la ciudad, y el 20 por ciento de otros proveedores, descartando el uso de cemento hidráulico.

Los trabajos se realizarán de noche para reducir afectaciones viales y contarán con apoyo de la Policía de Tránsito.

Brugada destacó que “Cualli Ohtli” será un programa anual, operativo cada año de su administración entre los meses de octubre y mayo, con el fin de evitar las lluvias y reparar los daños ocasionados por éstas.

