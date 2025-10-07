Metro CDMX HOY 7 de octubre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 7 de octubre.

Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de cinco minutos en la línea 6; de seis minutos en las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, A, B y 12; y de siete minutos en la línea 8.

Además, deberás tomar en cuenta que, debido a la presencia de lluvia en distintos puntos, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 8 y 12.

Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informado. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/B1mlMLaLQ0 — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 7, 2025

¿Qué pasa en la Línea 3?

La Línea 3 que corre desde Indios Verdes a Universidad presenta una marcha bastante lenta, usuarios afirman que los trenes tardan en pasar, además de registrarse un ingreso controlado en algunas estaciones de la línea, lo que aumenta considerablemente la afluencia, por lo que piden la agilización del servicio.

Línea 3, con acceso limitado y a la apertura, mucha agresividad por los usuarios, ya están desesperados y se avientan sin medir las consecuencias en el acceso al convoy.

Línea 3... Muy lento el avance....

Estando a una estación de llegar a Universidad tren haciendo base en Copilco L3 ¿De verdad hacen aplican sus protocolos?

Buen día, se retira un tren para revisión en la Línea 3, por lo que la marcha es lenta. En breve se normalizará la circulación de los trenes. Atiende las indicaciones del personal del Sistema, permite el libre cierre de puertas así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 7, 2025

¿Qué pasa en la Línea 7?

La Línea 7 que corre desde El Rosario a Barranca del Muerto presenta una marcha lenta, usuarios afirman que pasan hasta 10 minutos en el andén esperando por abordar un tren.

¿Cuál es la razón del retraso de la L7? Hay afluencia de gente porque los trenes no pasan ¿Qué sucede?

Línea 7 no avanza nadota

Línea 7 dirección barranca, agilicen su servicio gracias.

Buen día. En este momento la Línea 7 presenta alta afluencia. Se agiliza la circulación y salida de los trenes desde las terminales.



Pedimos tu apoyo para permitir el cierre libre de puertas, así como dejar salir antes de entrar al vagón. Gracias por ayudarnos a tener un… — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 7, 2025

