Metro CDMX HOY 7 de octubre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 7 de octubre.
Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de cinco minutos en la línea 6; de seis minutos en las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, A, B y 12; y de siete minutos en la línea 8.
Además, deberás tomar en cuenta que, debido a la presencia de lluvia en distintos puntos, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 8 y 12.
¿Qué pasa en la Línea 3?
La Línea 3 que corre desde Indios Verdes a Universidad presenta una marcha bastante lenta, usuarios afirman que los trenes tardan en pasar, además de registrarse un ingreso controlado en algunas estaciones de la línea, lo que aumenta considerablemente la afluencia, por lo que piden la agilización del servicio.
- Línea 3, con acceso limitado y a la apertura, mucha agresividad por los usuarios, ya están desesperados y se avientan sin medir las consecuencias en el acceso al convoy.
- Línea 3... Muy lento el avance....
- Estando a una estación de llegar a Universidad tren haciendo base en Copilco L3 ¿De verdad hacen aplican sus protocolos?
¿Qué pasa en la Línea 7?
La Línea 7 que corre desde El Rosario a Barranca del Muerto presenta una marcha lenta, usuarios afirman que pasan hasta 10 minutos en el andén esperando por abordar un tren.
- ¿Cuál es la razón del retraso de la L7? Hay afluencia de gente porque los trenes no pasan ¿Qué sucede?
- Línea 7 no avanza nadota
- Línea 7 dirección barranca, agilicen su servicio gracias.
