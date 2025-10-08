Frente Unidos por la Hospitalidad llama a aprovechar inmuebles deshabitados de CDMX

El Frente Unidos por la Hospitalidad (FUH) llamó al Gobierno federal para atender la escasez de vivienda y ampliar el acceso a un hogar digno mediante programas, y aclaró que, en el caso de la Ciudad de México, no basta con la construcción de más hogares, sino que debe aprovecharse el parque habitacional existente.

Esto, luego de que el pasado 6 de octubre, en La Mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, las autoridades federales resaltaron el compromiso para atender la escasez de vivienda y ampliar el acceso a un hogar digno a través de los programas del Infonavit, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), el Fovissste y el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus).

Tal como se expuso en la conferencia, el objetivo nacional es construir más vivienda, facilitar créditos y regularizar la tenencia del suelo, acciones que el FUH consideró fundamentales para garantizar el derecho a habitar y fortalecer la cohesión social en las comunidades urbanas.

Durante el informe matutino, el titular del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que la meta de mejoramiento de vivienda aumentó a 280 mil créditos para beneficiar a más familias y reducir el rezago habitacional, mientras que el director de la Conavi, Rodrigo Chávez Contreras, reportó más de 86 mil viviendas en proceso de construcción en todo el país. Por su parte, el Insus dio a conocer el inicio de obras en Puebla, Campeche y Chiapas, en coordinación con la Conavi, para ampliar la oferta habitacional y garantizar certeza jurídica en la tenencia de la tierra.

Asimismo, el Infonavit anunció una medida histórica para facilitar el acceso a la vivienda: la reducción de los puntos necesarios para obtener un crédito hipotecario. Con el nuevo modelo, ya no se requieren los 1,080 puntos del sistema anterior; bastará con 100 puntos mínimos de precalificación, además de contar con un empleo formal, percibir entre uno y dos salarios mínimos y no tener vivienda propia.

En el caso de la Ciudad de México, el Frente Unidos por la Hospitalidad subrayó que la prioridad no solo debe centrarse en construir más, sino también en aprovechar el parque habitacional existente, particularmente las viviendas desocupadas, para dar un uso social y sostenible a la infraestructura ya disponible.

Esto, porque 2024 solo se edificaron mil 157 viviendas en la capital, cuando se requieren más de 70 mil al año, y existen más de 207 mil viviendas vacías (siete por ciento del total) que podrían integrarse a una política integral de vivienda asequible.

Desde esa perspectiva —explicó el FUH—, el debate sobre las Estancias Turísticas Eventuales (ETEs) debe entenderse dentro del enfoque de aprovechamiento responsable de la vivienda existente, ya que este modelo de hospedaje representa una forma de activación económica y comunitaria sin incidir en la oferta habitacional general.

El organismo recordó que las ETEs representan menos del 1% del total de viviendas de la Ciudad de México —alrededor de 26 mil 500 de un parque de 2.9 millones—, por lo que su impacto en la disponibilidad de vivienda es marginal. En cambio, el sector contribuye activamente a la economía local y al bienestar social, al generar 66 mil 800 empleos directos e indirectos, una derrama económica anual de 22 mil millones de pesos y más de 650 millones de pesos recaudados en Impuesto sobre el Hospedaje (ISH) desde 2017.

El Frente refrendó su disposición a colaborar con las autoridades federales y locales en el diseño de soluciones integrales que combinen el impulso a la vivienda con el fortalecimiento de la economía barrial y comunitaria.

“Coincidimos plenamente con el objetivo del Gobierno de México: garantizar el derecho a la vivienda. En la Ciudad de México, la solución pasa por construir más, aprovechar las casas vacías y seguir fortaleciendo la hospitalidad comunitaria que genera empleo y bienestar”, señaló el Frente Unidos por la Hospitalidad.

