Metro CDMX HOY 8 de octubre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 8 de octubre.

Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de cinco minutos en la línea 6; de seis minutos en las líneas 1, 3, 4, 5, y A; y de siete minutos en las líneas 2, 7, 8, 9, B y 12.

Además, deberás tomar en cuenta que, debido a la presencia de lluvia en distintos puntos, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 2, 8, 9, 12 y B.

TE RECOMENDAMOS: Automovilistas impiden una circulación fluida Tensión por caos vial que provoca Liceo japonés

Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informada e informado. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/ii5rVunKTp — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 8, 2025

¿Qué pasa en la Línea 7?

La Línea 7 que corre desde El Rosario a Barranca del Muerto presenta una marcha bastante lenta, usuarios afirman que los trenes tardan en pasar, además de registrarse una alta afluencia en diversas estaciones de la línea.

La logística de la línea 7 siempre se superan, pero para mal, nuevamente colapsado, trenes haciendo base 5 minutos en cada estación

Línea 7 estación Mixcoac dirección el rosario desde las 8:02 no pasa tren

Línea 7 no está dando servicio en ambas direcciones

Línea naranja está a full, colapsada

Llevamos 19 min en Mixcoac y ya pasaron 3 en dirección a Barranca y ni uno del otro lado. Hagan algo! @AdrianRubalcava @ClaraBrugadaM — ᑕᕼᗴ̇ᑎK (@cheTo_ChetiN) October 8, 2025

¿Qué pasa en la Línea 8?

La Línea 8 que corre desde Garibaldi a Constitución de 1917 presenta una marcha lenta, usuarios afirman que pasan hasta 10 minutos en el andén esperando por abordar un tren, además explican que ya no caben personas en las estaciones.

L8 Está a reventar en garibaldi

¿Pasa algo en L8? Estamos retenidos en Coyuya, dirección Constitución. Por lluvia entendería que la marcha sería lenta, pero estamos en alto total.

Estación Garibaldi/Lagunilla 15 min sin tren y ya no cabemos en el andén. ¡¡¡Eviten accidentes!!!

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT