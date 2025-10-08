Peritaje concluye que video de Mauricio Tabe era falso

Un peritaje técnico concluyó que es falso el video que se difundió hace unas semanas en redes sociales en el que aparece el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, en un supuesto estado inconveniente. El análisis determinó que el material fue editado de manera intencional para distorsionar los hechos.

“En resumen el video HA SIDO MANIPULADO MALICIOSAMENTE, esto es intentando presentar algo diferente a la realidad. NO ES FIABLE y NO ES AUTÉNTICO”, se lee en el peritaje.

El video corresponde a un evento realizado en la colonia Tacubaya, el pasado 28 de agosto de 2025, al que asistieron el alcalde y la Jefa de Gobierno. Según el peritaje, el material presenta cinco cortes evidentes y una reducción deliberada en la velocidad del audio, lo que altera la percepción de lo ocurrido.

El análisis comparó el video oficial difundido en la transmisión en vivo publicada por el Gobierno de la Ciudad de México en la plataforma de YouTube y un video compartido por un usuario en la plataforma X dos días después del evento. Los resultados confirman que el video fue manipulado y no es auténtico ni confiable.

El peritaje se basó en métodos técnicos y científicos, incluyendo un análisis inductivo-deductivo del contenido videográfico, para garantizar la objetividad de las conclusiones.

Documento. ı Foto: Especial.

