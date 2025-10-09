Metro CDMX HOY 9 de octubre: Estas son las líneas con marcha lenta

Algunos usuarios asiduos del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron, por medio de sus redes sociales, que la mañana de este jueves 9 de octubre el servicio inició con sobrecarga en la línea 8, situación que ha sido recurrente esta sema, apuntan.

Mientras que el Metro informó que esta mañana se implementará marcha de seguridad en las Líneas 1, 3, 6, 8, 12, A y B de este servicio debido a la lluvia que se ha registrado en algunas zonas de la capital.

La marcha de seguridad reduce la velocidad en la que se trasladan los trenes, esto para garantizar que los usuarios tengan un trayecto seguro a sus destinos correspondientes este jueves.

Asimismo, precisó que al momento el tiempo de avance entre los trenes en la las líneas 4, 5 , y 6 es de cinco minutos; mientras que en las líneas 1, 2, 3, 7, 8, y A es de seis minutos; de siete minutos en la línea 12, y en la línea B es de ocho minutos.

Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informado. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/JME4FztlLF — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 9, 2025

¿Qué pasó en la Línea 3?

La mañana de este jueves se registró alta afluencia en la Línea 3 del Metro, por lo que se enviaron unidades vacías para poder desahogar los andenes de las estaciones con más personas.

Línea 3 Metro ı Foto: Redes Sociales

¿Qué pasó en la Línea B?

En la línea B del metro usuarios reportan que los trenes están tardando aproximadamente 10 minutos detenidos en las estaciones, mientras que debido a la alta afluencia los tiempos de espera pueden ser hasta de 40 minutos.

Esta mañana parece que la línea B es la que está presentando más molestias entre los usuarios que deciden reportar el tiempo de espera que están teniendo dentro de todas las estaciones.

Línea B Metro ı Foto: Redes Sociales

¿Qué pasó líne A?

Hasta el momento, el metro de la Línea A no presenta ningún tipo de averías, y la afluencia que hay es la habitual por la mañana, por lo que se agiliza la circulación, así como la salida de los trenes desde las terminales.

Linea A del Metro ı Foto: Redes Sociales

¿Qué pasó el la línea 7?

Usuarios reportan tiempo de espera de hasta 20 minutos en la estación Mixcoac de la Línea 7, y esto se debe a la alta afluencia que hay en esta línea, por lo que se pide a los usuarios permitir el libre cierre de puertas, y se agiliza el avance de los trenes desde que salen de las terminales.

Linea A del Metro ı Foto: Redes Sociales

Linea 7 Metro ı Foto: Redes Sociales