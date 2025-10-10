OPLES analizan retos y oportunidades de la Elección del Poder Judicial

Autoridades de 26 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) se reunieron en la sede del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) para participar en el “Foro Nacional sobre Experiencias técnico-operativas del Proceso Electoral del Poder Judicial desde lo local”.

Durante este encuentro, los participantes intercambiaron experiencias y buenas prácticas sobre la organización de la reciente elección judicial, un proceso considerado inédito en el país.

Mesas de trabajo sobre aspectos clave del proceso electoral

El foro, que se desarrollará a lo largo de dos días, es coorganizado por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC), el Instituto Electoral de Coahuila, la organización Fuerza Ciudadana A.C. y el IECM.

Entre los temas abordados en las mesas destacan:

Órganos Desconcentrados y Cómputos

Revisión e impugnación de requisitos de elegibilidad

Reglas de campaña y normatividad

Geografía electoral

Documentación electoral y sistemas informáticos

Presupuesto para la elección judicial

En la inauguración, la consejera presidenta del IECM, Patricia Avendaño Durán, destacó la importancia del foro considerando los procesos electorales que se avecinan en 2027, donde se elegirán cargos del Poder Judicial, diputaciones federales, 17 gubernaturas y congresos locales en 30 entidades, así como alcaldías y concejalías en la Ciudad de México.

“Ojalá que estas mesas sean insumos necesarios y suficientes para quienes enfrentarán, por primera vez, el proceso electoral judicial”, subrayó.

Foro de OPLE identifica retos y oportunidades para el proceso electoral judicial ı Foto: Especial

La consejera presidenta del IEPC de Chiapas, María Magdalena Vila Domínguez, enfatizó que el encuentro permite compartir experiencias y reflexionar sobre los aspectos técnicos y operativos de elecciones de gran magnitud. Por su parte, el consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila, Óscar Daniel Rodríguez, destacó que el foro ofrece información clave para ejecutar elecciones judiciales en los estados que aún no las han celebrado.

Durante la ceremonia, las consejeras Sonia Pérez Pérez (IECM) y María Teresa de Jesús Alfonso Medina (IEPC) presentaron los resultados del cuestionario diagnóstico aplicado previamente a 19 estados que organizaron elecciones del Poder Judicial.

La consejera Pérez Pérez resaltó que el diagnóstico mostró la necesidad de fortalecer la coordinación entre poderes locales, digitalizar expedientes de candidaturas judiciales y profesionalizar al personal encargado de verificar requisitos de elegibilidad.

Por su parte, la consejera Medina señaló que la profesionalización de los órganos desconcentrados sigue siendo un reto, no solo en el reclutamiento, sino en la capacitación continua, con el objetivo de optimizar los procedimientos y garantizar un proceso electoral más eficiente.

Asistencia y participación de autoridades electorales

En la inauguración también estuvieron presentes las consejeras Maira Melisa Guerra Pulido y María de los Ángeles Gil Sánchez, así como el funcionariado de los 26 OPLE participantes, consolidando un espacio de intercambio y aprendizaje que fortalecerá la organización de futuras elecciones judiciales a nivel local.

