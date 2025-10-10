Pasa a noviembre la reapertura de último tramo de L1 del Metro

Clara Brugada, Jefa de Gobierno, Guillermo Calderon y Adrián Rubalcaba Suárez, director del sistema colectivo de transporte Metro encabezó recorrido por la Línea 1 Metro en las estaciones listas para reapertura Juanacatlán, Tacubaya y observatorio el próximo 16 de noviembre

La Línea 1 del Metro de la Ciudad de México operará en su totalidad a mediados del próximo mes, con tentativa al 16 de noviembre, informó la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, durante un recorrido que partió de la estación Juanaca-tlán hacia Observatorio y de regreso.

Durante un recorrido por el tramo de Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio, la mandataria capitalina explicó que el siguiente mes los chilangos podrán utilizar en su totalidad la ruta, pues durante octubre será concluida la obra civil y se llevarán a cabo distintas pruebas.

“Estamos en los últimos momentos de los trabajos de la Línea 1, que tanto esfuerzo y tiempo se le ha dedicado, para que se concluya este excelente espacio de movilidad, y ya estamos a punto de de concluir”, expresó Brugada Molina.

En caso de concretarse, la reapertura llegaría después de dos años de retraso respecto al plan original de modernización, que fijaba como fecha límite agosto de 2023.

Únicamente el tramo de Juanacatlán a Observatorio, fase tres del proyecto a cargo del consorcio Cinotec de la empresa china CRRC ZhuZhou Locomotive, ha tenido al menos cinco intentos de inauguración, desde la fecha inicial de agosto de 2023 hasta las proyecciones de mayo, junio y octubre de 2025.

En enero de 2024, el Gobierno capitalino sancionó al consorcio con mil 500 millones de pesos por retrasos en la entrega de la primera fase, que abarcaba de Pantitlán a Salto del Agua, que originalmente estaba prevista para marzo de 2023 y se entregó hasta octubre de 2023.

La Razón preguntó ayer si alistan nuevas sanciones en contra del consorcio chino por el retraso de la obra y Brugada Molina respondió que después de la inauguración será un tema para analizar.

“Ahorita nuestra tarea fundamental es que concluya, con los tiempos que estamos previendo, y ya dependerá de eso. Nosotros seguimos con las impugnaciones que se hicieron. Lo que queremos ahorita es que ya se concluya la Línea 1. Ya con calma vamos a estar hablando sobre ese tema”, mencionó.

La entrega del último tramo supone la ampliación de 3.5 kilómetros, la cual sumará 150 mil usuarios a los 700 mil pasajeros diarios que utilizan la Línea 1.

La estación Observatorio se convertirá en un nuevo nodo de conectividad metropolitana, pues se enlazará con el Tren Insurgente, que unirá Toluca con la Ciudad de México, y en el futuro con la Línea 12 del Metro. Esto causaría la afluencia de otros 35 mil usuarios diarios.

Tras más de 50 años de operación, esta terminal fue completamente reconstruida y ahora contará con 13 elevadores, señalización digital, vestíbulos amplios, torniquetes accesibles y una red de comunicación LTE, que mejorará la conectividad y el monitoreo dentro del sistema.

A dos años de la entrega prevista, los usuarios están contentos de por fin contar con la Línea 1 en su totalidad.

Hermelinda López Morales consideró que si bien existe un atraso en la entrega de la obra, la Línea 1 del Metro no había tenido mantenimiento mayor, el cual era necesario. Ya espera la reapertura total.

“Me parece extraordinario. Sí fue mucho el atraso para muchas personas que lo usan, pero también debemos tener conciencia que fueron muchos años que no se le dio servicio”, mencionó en entrevista con este diario.

Mariel Larrazilla Sosa, quien vive cerca de la estación Observatorio, celebró la conclusión de la obra y destacó los beneficios para quienes dependen de la ruta.

“Tomo la Línea 1 desde Observatorio. Me parece una buena idea. Tardaron, pero ya lo lograron, terminar la obra. Sí afecta bastante a todos los que tomamos esa ruta, tuve que estar tomando taxis y gastando 500 pesos (mensuales)”, dijo.

En cuanto a la modernización de la línea, el exdirector del Metro, Guillermo Calderón Aguilera, destacó que la inversión total de 37 mil millones de pesos se usó para las obra civil, los sistemas eléctricos y de señalización, asíc omo para la adquisición y el mantenimiento de los trenes de esta ruta.