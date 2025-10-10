Recelo frena atender a niños en EU

A un mes de la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, la presidenta de la Fundación Michou y Mau, Virginia Sendel e Iturbide, apunta que en México hubo un recelo al traslado de los menores de edad víctimas de la tragedia hacia el hospital especializado Shriners Children’s, ubicado en Texas, Estados Unidos.

La activista lamentó esta situación a pesar de que el nosocomio estadounidense, especializado en el tratamiento de quemaduras, atiende de manera gratuita a quienes tienen menos de 18 años y el traslado de infantes es complicado.

“Desde hace 27 tenemos un problema con los quemados. Hay una especie de recelo a que se traslade a niños a otro país, aun cuando sepamos que son los mejores del mundo y no cuesta.

TE RECOMENDAMOS: Falta concluir obra civil y hacer pruebas Pasa a noviembre la reapertura de último tramo de L1 del Metro

El Tip: La fiscalía capitalina ha afirmado que la pipa de gas LP circulaba a exceso de velocidad en el Puente de la Concordia.

“Una de las atenciones más caras que hay para un paciente, el [Hospital] Shriners la da de forma gratuita hasta que el paciente cumpla 18 años”, aseguró Sendel e Iturbide en entrevista con Javier Solórzano, en Al Mediodía Solórzano, para La Razón YouTube.

La fundación Michou y Mau fue la que llevó al hospital Shriners a la nieta de Alicia Matías, quien falleció después de proteger con su propio cuerpo a la bebé de dos años de las llamas que han matado a 31 personas, según el último reporte oficial.

31 personas han perdido la vida, al momento, tras la explosión de una pipa de gas

Una semana después de la explosión, el Gobierno de la Ciudad de México evaluaba el traslado de otros seis menores de edad víctimas del accidente; sin embargo, esto no sucedió pese a las puertas abiertas de la Fundación.

“No sé por qué hay ese recelo, en vez de cooperación. (...) En esta ocasión pudimos sacar a la niña, porque la directora del Hospital Siglo XXI sí cree en que debemos aceptar el apoyo cuando lo necesitamos.

La infante ya inició su proceso de recuperación. El 7 de octubre la bebé se sometió a una primera cirugía de injertos en manos, piernas y cabeza, la cual resultó favorable, destacó Sendel.

“Afortunadamente la carita (de la bebé) no está afectada. La cabeza sí, porque le hicieron una cirugía. Salió de terapia intensiva y está en terapia de rehabilitación en las extremidades. No se sabe cuántas cirugías más necesite”, dijo.

“La rehabilitación es dura. Cuando tienes los dedos quemados, se tuercen y probablemente se rompan. Entonces, tienen que volverlos a romper, acomodarlos y ponerlos en su lugar. Les ponen agujas para estirar los dedos de las manos y pies y los vendan para que no se hagan daño con las agujas, por 15 días o más”, agregó.

Otros tres menores continúan hospitalizados en la capital debido a esta tragedia. Dos de ellas son una madre adolescente de 16 años y su bebé de 18 meses, cuya historia dio a conocer este diario el lunes 15 de septiembre.

Otro caso es el de un bebé de un año y medio cuya familia se dirigía a comprar cohetes en Los Reyes. Todos fueron hospitalizados y dados de alta, excepto él.

Este viernes, la fiscala capitalina, Bertha María Alcalde Luján, ofrecerá una conferencia para hablar sobre este incidente ocurrido el pasado 10 de septiembre.