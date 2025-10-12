CDMX lleva siete años con incidencia delictiva a la baja: Clara Brugada

Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno, presentó este domingo el balance de su primer año al frente de la Ciudad de México, donde, aseguró, existe menos impunidad y la inseguridad suma siete años con tendencia a la baja.

Ante el Congreso de la Ciudad de México, la mandataria expuso que en un año los delitos de alto impacto han disminuido en un 12 por ciento, y en un 60 por ciento desde 2019.

Lo anterior, aseguró, confirma que la Ciudad de México “lleva siete años con una trayectoria a la baja en términos de inseguridad”.

Añadió que las detenciones por delitos de alto impacto han aumentado un 18 por ciento, a la par que las judicializaciones. Asimismo, de enero a septiembre han sido desarticulados 44 grupos delictivos y detenidas 6 mil 757 personas, lo que refleja menos impunidad.

Brugada señaló que los feminicidios disminuyeron 48 por ciento en comparación con 2024 y destacó que, en el 90 por ciento de los casos registrados este año, ya se cuenta con personas detenidas o con órdenes de aprehensión. En total, de 33 casos, hay 28 presuntos responsables detenidos.

En cuanto al homicidio doloso, la Jefa de Gobierno informó que este delito se ha reducido 50 por ciento desde 2019, y 10 por ciento en comparación con 2024.

Además, destacó la adquisición de 3 mil 500 nuevas patrullas para la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a la que calificó como “la mejor del país”. También recordó el incremento salarial del 9 por ciento para sus elementos y la colocación de la primera piedra del Hospital de la Policía.

Reiteró el fortalecimiento del programa de proximidad “La Policía Cerca de Ti”, con el objetivo de reforzar la presencia de elementos en las calles con el incremento en 20 por ciento del número de cuadrantes, la rehabilitaron 30 módulos de seguridad y próximamente la recuperación de 500 módulos.

Brugada agradeció al Congreso de la Ciudad de México la aprobación de distintas reformas, entre ellas al Código Penal para incrementar las penas, perseguir por oficio y sancionar el delito de extorsión y la tentativa.

“Hoy tenemos una ciudad que con mucho valor presenta denuncias y claro, eso hace que suba este delito, pero era lo que nosotros nos proponíamos, a que la denuncia se convirtiera en la manera de poder atender y frenar. Fíjense ustedes que hoy se ha detenido un 65 por ciento más de personas por el delito de extorsión en este año comparado con el año pasado", enfatizó.

También, refirió que se han realizado 294 sesiones del Gabinete para la Construcción de Paz durante 145 días, durante las que se han evaluado a los sectores de seguridad con presencia de todos los alcaldes de la capital.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr