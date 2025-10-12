Clara Brugada entrega Primer Informe de Gobierno este domingo y da mensaje a capitalinos

La jefa de Gobierno Clara Brugada Molina entregará este domingo su Primer Informe de Gobierno ante el Congreso de la Ciudad de México, como lo mandata la Constitución capitalina, después de lo cual dará un mensaje ante legisladores y la ciudadanía.

A las 10:00 horas, comenzará el evento en el Congreso de la Ciudad de México (ubicado entre Donceles y Allende), donde Brugada Molina entregará su Primer Informe de Gobierno ante legisladores locales.

Clara Brugada, jefa de Gobierno, en fotografía de archivo. ı Foto: X Clara Brugada

Posteriormente, se prevé que Brugada, desde la Mesa Directiva del Congreso local, dé un mensaje donde destaque lo más relevante de este documento, es decir, logros de su administración en materia de salud, infraestructura, educación, movilidad y programas sociales.

En los días previos a este mensaje, Clara Brugada había publicado mensajes en redes sociales con algunos de los logros más destacados de su administración.

Somos la Capital de la Inversión, con un récord de más de 19 mil millones de dólares en inversión extranjera directa y una economía sólida que crece con justicia y bienestar.



Esta gran ciudad no sólo atrae capital, atrae confianza e innovación. Aquí se invierte en… pic.twitter.com/Vt9JK8ZvHk — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 11, 2025

Entre ellos, resaltó la construcción de casi 80 nuevos kilómetros de ciclovías en la Ciudad de México, con lo que, remarcó, “impulsamos una movilidad sustentable y fomentamos hábitos saludables”.

Asimismo, remarcó las cifras récord de inversión extranjera directa, con más de 19 mil millones de dólares recibidos este año. “Esta gran ciudad no sólo atrae capital, atrae confianza e innovación. Aquí se invierte en infraestructura, en empleos de calidad, en ciencia, en futuro”, escribió la jefa de Gobierno.

Este año con la creación de la Unidad Especializada de Género, mujeres de toda la ciudad reciben atención directa y especializada, respaldada por más de 3 mil policías comprometidos. ¡Su seguridad es la prioridad y nuestro compromiso es claro!



¡#LaFuerzaDeLaTransformación… pic.twitter.com/mOEP80vGOi — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 11, 2025

En materia de seguridad, destacó la creación de la Unidad Especializada de Género, a través de la cual “mujeres de toda la ciudad reciben atención directa y especializada, respaldada por más de 3 mil policías comprometidos”.

Especialmente, enfatizó el programa de rehabilitación y mantenimiento de 102 mercados públicos.

Anunciamos una inversión histórica de $340 millones para la rehabilitación y mantenimiento de 102 mercados públicos priorizando instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias y de gas seguras, para contar con espacios dignos, seguros y funcionales.



Además, reforzamos su… pic.twitter.com/tqSH2d6plH — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 10, 2025

“Anunciamos una inversión histórica de $340 millones para la rehabilitación y mantenimiento de 102 mercados públicos priorizando instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias y de gas seguras, para contar con espacios dignos, seguros y funcionales”, escribió Brugada Molina.

El Primer Informe de Gobierno de Clara Brugada se transmitirá a través de los canales oficiales del Gobierno de la Ciudad de México, es decir los perfiles en X de Clara Brugada (@clarabrugadam) y del Gobierno capitalino (@GobCDMX), así como el canal del Gobierno CDMX en YouTube.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am