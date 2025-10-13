Balacera en Ciudad Judicial deja un abogado lesionado; detienen a presunto agresor

En un ataque armado, un abogado resultó lesionado este lunes al exterior de los juzgados de Ciudad Judicial, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

La víctima fue trasladada para recibir atención médica, indicó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), mientras el agresor, un menor de edad, se encuentra hospitalizado bajo custodia.

El ataque se registró en el número 119 de la avenida Niños Héroes, esquina con la calle Doctor Claudio Bernard, donde se ubica el edificio José María Morelos y Pavón del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

De acuerdo con el primer informe de la SSC, el abogado caminaba en inmediaciones del lugar, cuando un individuo sacó de entre sus ropas un arma de fuego, le disparó y huyó del lugar.

Al momento del ataque, un elemento de la Policía de Investigación (PDI) repelió la agresión. El probable responsable, un adolescente de 17 años, resultó herido y fue trasladado a un hospital bajo resguardo policial.

También fue asegurada una motocicleta y el arma de fuego que del presunto agresor. De lo ocurrido se dio parte al agente del Ministerio Público, mientras que ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona para las investigaciones del caso, indicó la SSC.

La #SSC informa:



Personal de la #SSC tomó conocimiento de un hombre de aproximadamente 40 años de edad, lesionado por disparos de arma de fuego en la avenida #NiñosHéroes y la calle Doctor Claudio Bernard, en la colonia #Doctores, de la alcaldía @AlcCuauhtemocMx, el cual fue… pic.twitter.com/WQZNm9Say7 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 13, 2025

Tras el ataque armado, en el punto se registró una intensa movilización de servicios de emergencia, mientras uniformados acordonaron el perímetro, donde yacía el litigante lesionado.

Fotografías y videos que circulan en redes sociales permiten apreciar que al sitio arribó una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), personal de Protección Civil.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr