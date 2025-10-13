Dudan que frene caos Liceo Japonés; piden que alcaldía AO revise

Luego de la discusión que ha causado el conflicto vial que se genera diariamente afuera del Liceo Mexicano Japonés, en la alcaldía Álvaro Obregón, el plantel educativo anunció nuevas medidas para ordenar el tránsito; no obstante, vecinos pidieron que las sanciones y la supervisión de las autoridades continúen para evitar que la problemática se presente de nuevo.

La institución educativa, ubicada en la colonia Jardines del Pedregal, notificó a su comunidad sobre diversas acciones para ordenar el tránsito, entre ellas, la obligatoriedad del transporte escolar para todos los alumnos, sin excepciones, así como la prohibición de que los estudiantes salgan caminando del plantel o sean recogidos por sus padres en la caseta o sobre la vía pública.

El Dato: Una plaza comercial, gimnasios, restaurantes, entre otros negocios, hay en la zona del Liceo Mexicano Japonés, mismos que aportan a la problemática vial de la zona.

“Como medida de presión, ayer la alcaldía Álvaro Obregón envió unidades de tránsito y se nos reiteró que, de no resolver el desorden vial que se genera en Camino a Santa Teresa y Boulevard de la Luz, impondrán las sanciones necesarias a la institución”, se lee en el documento.

Esto, luego de que el pasado 8 de octubre La Razón informó sobre el caos vial generado a diario sobre la calle Camino a Santa Teresa, durante los horarios de entrada y salida del colegio. Entre los principales causantes de esto son los padres y madres, quienes se estacionan en doble fila y obstruyen el paso de otros autos.

La integrante de la Comisión de Participación Comunitaria (Copaco) de la zona, Carla Gómez, dijo a este diario que celebra las nuevas disposiciones, pues aseguró que permitirán recuperar el orden vial “en una importante avenida que conecta Jardines del Pedregal con Periférico”.

6.7 metros de ancho mide la calle Camino a Santa Teresa, en Álvaro Obregón

No obstante, la colonia advirtió que aún falta poner mayor énfasis en el uso correcto del espacio público y en la supervisión constante de estas medidas por parte de la alcaldía.

“Nos dicen que no exageremos, que sólo son dos segundos, pero eso impide que podamos entrar o salir de nuestras casas. El silencio y la falta de respuesta también son una forma de violencia”, apuntó.

El conflicto, que parece encaminarse a su resolución, comenzó en 2017, cuando las Copaco lograron que el transporte escolar fuera obligatorio; sin embargo, tras la pandemia esa medida se perdió y desde 2022 la vialidad de Camino a Santa Teresa volvió a colapsar durante las horas de entrada y salida del plantel.

“Si el transporte vuelve a ser obligatorio, el problema se reduciría al menos 70 por ciento. Pero si no hay sanción, nadie cumple”, añadió Carla Gómez.

La representante vecinal también criticó la falta de coordinación entre autoridades locales y padres de familia, así como la ausencia de un plan integral que contemple los horarios de otros colegios cercanos.

“En otras escuelas, como el Francés o el Sagrado Corazón, han hecho ajustes de horarios y cuentan con personal que regula el flujo. Aquí no. Nos extraña que un colegio con tanto prestigio no muestre la misma disposición”, comentó.

En su comunicado, el Liceo Mexicano Japonés informó que reforzará el control vial en sus accesos y dentro de las bahías de ascenso y descenso, además de mantener la señalización y los trafitambos colocados para evitar bloqueos. El plantel aseguró que continuará colaborando con las autoridades y con los representantes vecinales para mejorar la convivencia.

La Copaco, sin embargo, insistió en que las medidas deben incluir sanciones y coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues “los operativos actuales son esporádicos y no resuelven el fondo del problema”.

Los vecinos llamaron a establecer un diálogo entre la embajada de Japón, la alcaldía Álvaro Obregón y la dirección del colegio para alcanzar acuerdos permanentes.

“No pedimos pleito, pedimos responsabilidad. Todos podemos convivir si cada quien hace lo que le corresponde”, concluyó Carla Gómez.