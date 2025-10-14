El último mensaje del abogado David Cohen antes de ser asesinado

El abogado David Cohen fue asesinado durante la tarde del lunes en las inmediaciones del Poder Judicial de la Ciudad de México luego de un ataque con arma de fuego.

El agresor fue identificado como Héctor Hernández, de 18 años, quien de acuerdo con la información compartida hasta el momento se aproximó al litigante y le disparó a quemarropa en la cabeza.

La presunta persona responsable fue detenida por un agente de la Policía de Investigación cuando intentaba huir a bordo de una motocicleta sin placas.

En primera instancia, el abogado fue trasladado a un hospital para su atención inmediata, en donde fue sometido a una intervención quirúrgica, horas más tarde permanecía en estado crítico y finalmente perdió la vida.

🚨#ÚLTIMAHORA | La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirma el deceso del abogado agredido con arma de fuego en Ciudad Judicial. El ataque ocurrió cerca del complejo judicial en la alcaldía Cuauhtémoc https://t.co/bwqDm8vBFo pic.twitter.com/gyCPEsVL71 — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 14, 2025

Este fue su último mensaje en redes

Las cuentas del abogado se encontraban activas, en donde posteaba entre diversos temas ciertas críticas ante el gobierno actual.

Su último post en su cuenta de la red social X fue publicado el pasado 9 de octubre a las 07:48 horas, en donde hablaba sobre los cambios realizados al poder judicial.

“Tantos años y esfuerzo costó a México tener un sistema legal y tribunales federales más o menos independientes que protegieran al ciudadano, para que unos rufianes lo destruyeran en solo 7 años. Lo peor es que algunos resentidos sociales incluso lo celebran. Es lo que es...” se puede leer en el post.

El abogado de 45 años era conocido en el ámbito jurídico por representar a algunas figuras públicas, así como a empresarios como Guillermo “Billy” Álvarez, exdirector de la Cooperativa Cruz Azul; el actor Sebastián Rulli, y el futbolista Salvador Carmona.

Tantos años y esfuerzo costó a México tener un sistema legal y tribunales federales más o menos independientes que protegieran al ciudadano, para que unos rufianes lo destruyeran en solo 7 años. Lo peor es que algunos resentidos sociales incluso lo celebran. Es lo que es… — David Cohen Sacal (@davidcohensacal) October 9, 2025

LMCT