Buscan a otro por ataque a abogado

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que dos personas participaron en el homicidio del abogado David Cohen Sacal, ocurrido el lunes en la Ciudad Judicial, en la colonia Doctores.

Una de las personas que participó en el ataque fue detenida tras el ataque, pero la segunda huyó y es buscada por las autoridades.

“Se logró la detención del responsable material de este homicidio, inmediatamente después de que se cometió. Sabemos que participaron dos personas.

“Estamos realizando una investigación muy a fondo, no nada más de la responsabilidad material, sino también intelectual”, dijo la fiscala capitalina, Bertha María Alcalde Luján, en conferencia.

La funcionaria detalló que los agresores viajaban en una motocicleta desde la cual le dispararon en la cabeza al litigante, quien en el pasado defendió al expresidente de la Cooperativa Cruz Azul, Guillermo Billy Álvarez.