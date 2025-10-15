CDMX activa Alerta Amarilla por bajas temperaturas en dos alcaldías HOY 16 de octubre

Ante el pronóstico de bajas temperaturas al amanecer de este 16 de octubre, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla en al menos dos alcaldías de la Ciudad de México.
Alcaldías afectadas por frío
- Milpa Alta
- Tlalpan
En estas demarcaciones, se esperan temperaturas de 4 a 6 grados Celsius al amanecer del próximo jueves 16 de octubre, específicamente entre las 03:00 y 08:00 horas.
Toma en cuenta las siguientes recomendaciones emitidas por Protección Civil para cuidar tu salud ante las bajas temperaturas:
- Vestir con al menos dos capas de ropa
- Mantenerse hidratado
- Comer alimentos ricos en vitaminas A y C
- Evitar cambios bruscos de temperatura
- Usar cremas para mantener la piel hidratada
En caso de presentar algún malestar a raíz del frío, no olvides acudir a tu Centro de Salud más cercano.
