CDMX activa Alerta Amarilla por bajas temperaturas en dos alcaldías HOY 16 de octubre

Alertan por bajas temperaturas al amanecer de este jueves en CDMX.

Ante el pronóstico de bajas temperaturas al amanecer de este 16 de octubre, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla en al menos dos alcaldías de la Ciudad de México.

Alcaldías afectadas por frío

​Milpa Alta

​Tlalpan

En estas demarcaciones, se esperan temperaturas de 4 a 6 grados Celsius al amanecer del próximo jueves 16 de octubre, específicamente entre las 03:00 y 08:00 horas.

Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves 16/10/2025, en partes altas de las demarcaciones: @GobMilpaAlta y @TlalpanAl.#TrabajandoJuntos#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/9f3K9JhkTU — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 15, 2025

Toma en cuenta las siguientes recomendaciones emitidas por Protección Civil para cuidar tu salud ante las bajas temperaturas:

Vestir con al menos dos capas de ropa

Mantenerse hidratado

Comer alimentos ricos en vitaminas A y C

Evitar cambios bruscos de temperatura

Usar cremas para mantener la piel hidratada

En caso de presentar algún malestar a raíz del frío, no olvides acudir a tu Centro de Salud más cercano.

