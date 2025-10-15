Hoy No Circula jueves 16 de octubre 2025: autos y placas que descansan en CDMX y Edomex

Revisa cómo aplica el Hoy No Circula este jueves en la Ciudad de México y el Estado de México.

Como parte del programa Hoy No Circula, para reducir y controlar la emisión de contaminantes, este jueves 16 de octubre de 2025 deberán descansar vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2 con holograma 1 y 2 en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Además, para prevenir contingencias ambientales, tampoco tienen permitido circular placas foráneas, es decir, que no sean de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.

Toma nota: las restricciones aplican de lunes a sábado, de las 05:00 a las 22:00 horas, en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México.

Así aplica el Hoy No Circula todos los jueves. ı Foto: X, @CAMegalopolis

¿Qué autos sí circulan este 16 de octubre?

Vehículos con holograma 0 —cero— y 00 —doble cero—

Autos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Taxis

Transporte público

Transporte de carga

Vehículos del sector salud

Las excepciones aplican para vehículos con tarjetón autorizado; sin embargo, en caso Contingencia Ambiental, las restricciones del Hoy No Circula pueden ampliarse temporalmente para descansar a más automotores.

¿En qué municipios del Estado de México aplica el Hoy No Circula?

El Hoy No Circula aplica en 18 de los 125 municipios del Estado de México, donde los vehículos con hologramas 0 y 00 también están exentos de las restricciones:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

No respetar las restricciones del Hoy No Circula puede derivar en multas, por lo que es importante que conductores se mantengan informados sobre los días y vehículos que deben permanecer fuera de circulación.

De acuerdo con los artículos 90 y 118 el Reglamento de Tránsito del Estado de México, las multas por no respetar los lineamientos del programa ascienden a las 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Desde el 1 de febrero, el valor de la UMA es de 113.14 pesos, lo que equivale a multas de hasta 2 mil 262 pesos en el Estado de México; además, los vehículos podrán ser retenidos.

En la Ciudad de México, el artículo 47 del Reglamento de Tránsito establece que las multas para quienes no respeten las disposiciones del Hoy No Circula van desde los 2 mil 262 pesos hasta los 3 mil 394 pesos.

