Proponen penas más severas por amenazas

El Gobierno de la Ciudad de México entregó una iniciativa de ley para ampliar hasta dos años la pena de cárcel en contra de quien cometa el delito de amenaza, la cual incluye las emitidas en redes sociales y hasta las relacionadas con la colocación de bombas, como ha ocurrido en planteles universitarios.

Sucesos de este tipo han tomado lugar, particularmente, en los bachilleres y algunas facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y planteles de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), por ello, las autoridades capitalinas anunciaron ayer reformas para atender la problemática.

13 mil 102 indagatorias por amenazas registran autoridades de la CDMX

“Éste es un tipo penal establecido hoy en día; la idea es que podamos tener una regulación más precisa sobre los medios y mecanismos de amenaza para garantizar que se castigue con mayor severidad”, dijo la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde Luján.

TE RECOMENDAMOS: Participaron 2 en homicidio Buscan a otro por ataque a abogado

Actualmente, el artículo 209 del Código Penal capitalino sanciona este ilícito con penas que van de tres meses a un año de prisión y no hace diferencia entre una amenaza verbal menor, una intimidación de asesinato, uso de arma de fuego o punzocortante e incluso de si quien la hace dice estar involucrado con el crimen organizado.

De acuerdo con el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a agosto de 2025 la Ciudad de México registró 13 mil 102 carpetas de investigación por amenazas.

Esta reforma propone que las amenazas graves se castiguen con uno a dos años de prisión.

Se contempla aplicar esta reforma cuando las amenazas sean con armas de fuego o punzocortantes, las hagan personas autodenominadas como integrantes de grupos criminales o de delincuencia organizada. También cuando involucren el uso, instalación o detonación de bombas o explosivos.