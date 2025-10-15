Supervisa Brugada avance de obra de Utopía de las Niñas y los Niños en Iztacalco

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, supervisó el avance de las obras en la Utopía de las Niñas y los Niños, ubicada en la Ciudad Deportiva de La Magdalena Mixiuhca, alcaldía Iztacalco, donde afirmó que este centro de deporte, cultura, recreación y atención social tendrá más 120 mil metros cuadrados, lo que la convierte en la segunda Utopía más grande que se construye en la ciudad.

“Tenemos más de 120 mil metros dedicados a la transformación; esto significa, número uno, que vamos recuperando la ciudad deportiva en beneficio del pueblo, porque todos los beneficios de este proyecto serán gratuitos. Todas las obras, los proyectos deportivos, los proyectos culturales, los proyectos de cuidados, todo será gratuito”, resaltó Clara Brugada Molina.

Ante vecinas y vecinos de la zona y en compañía de la alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz Reyes, Clara Brugada Molina señaló que se trabaja en construir infraestructura de todo tipo, a fin de que este espacio tenga el mejor equipamiento en materia deportiva, cultural, educativa y de cuidados.

“Estamos construyendo infraestructura que no existe en la ciudad, infraestructura deportiva, recreativa, cultural, de cuidados y con ello estaremos logrando que en toda la ciudad, a lo largo y ancho, podamos tener una Utopía a menos de 15 minutos”, indicó Clara Brugada Molina.

De igual forma, Clara Brugada Molina destacó que las Utopías son proyectos urbanos pensados por y para las infancias, con casas de día para adultos mayores, centros de rehabilitación para personas que padezcan alguna incapacidad, lavanderías públicas, centros de cuidado infantil, Sistema Público de Cuidados (casas de las 3R), entre otros beneficios.

Cabe destacar que las Utopías implementadas por Clara Brugada Molina durante su administración como alcaldesa en Iztapalapa (2018-2023) fueron premiadas con el Pergamino de Honor de ONU Hábitat por su “enfoque visionario y participativo de regeneración urbana y justicia social”.

Clara Brugada Molina subrayó que la Utopía de las Niñas y de los Niños que estará localizada en La Magdalena Mixiuhca será la primera de su administración al frente de la ciudad y un ejemplo, pues adelantó que habrá un complejo similar dedicado a las infancias en cada una de las 16 demarcaciones de la capital.

Clara Brugada Molina anunció que como parte de la política social de atención a las infancias que impulsa su gobierno, el programa de Mejoramiento Barrial estará enfocado en sus próximas ediciones a crear proyectos participativos y comunitarios dedicados a las infancias y jóvenes.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), Raúl Basulto Luviano, recordó que la Utopía se encuentra en la Ciudad Deportiva de La Magdalena Mixiuhca, contará con 127 mil metros cuadrados, por lo que será la segunda Utopía más grande que se construye en la ciudad de México, y expuso que se desarrolla en dos etapas; la primera, tendrá una intervención de 74 mil metros cuadrados y la segunda un área aproximada de 42 mil metros cuadrados.

Indicó que el inicio de las obras de la Utopía fue en mayo de este año y se prevé que sea inaugurada en enero de 2026.

En el caso de la segunda etapa, que arrancará a fines de este mes, el titular de SOBSE destacó que será un espacio integral de atención a las infancias, que cuenta con casi 20 mil metros cuadrados de superficie, donde habrá laboratorios de creación, un taller de robótica, una biblioteca, ludoteca, talleres educativos, laboratorios adicionales, un salón de proyección de 360 grados, espacios de exploración y una gran pantalla de LED donde se proyectarán películas y documentales destinados para niñas y niños.

Basulto Luviano explicó que se desarrolla una arquitectura que guste a las infancias y se sientan atraídas por el espacio; tendrá colores, edificaciones con formas irregulares y resbaladillas en cada uno de los edificios para que las y los niños puedan descender a otros niveles por ellas.

Además, dijo, habrá una granja didáctica urbana, un vivero, un invernadero, un arbóretum, un jardín sensorial y un proyecto que va a fortalecer el ciclo hidrológico de la Ciudad de México. “Es un proyecto que debe permitir que los niños y niñas que entren a este lugar salgan revolucionados, salgan conscientes de lo que representa vivir en una ciudad como es la ciudad de México”, indicó el titular de SOBSE.

Resaltó que como parte de la infraestructura del Sistema de Cuidados y de atención a las infancias, la Utopía contará con un centro de atención, cuidado y desarrollo infantil, lo que se le conoce como los ENDIS, espacios de 442 metros cuadrados y que contará con salones preescolares.

También habrá la Casa de las Siempre Vivas, la Casa de Rehabilitación, el Centro Colibrí (espacio que atiende las emociones), la agencia de empleo, aula digital, un auditorio para 400 personas, talleres de música, de cine, foros al aire libre, librería, audiorama, se manejará el tema de idiomas y lenguas nativas como parte de una ciudad pluricultural y en el acceso principal habrá un espejo de agua.

En cuanto al deporte, el funcionario señaló que se incluirá una alberca semiolímpica de mil 104 metros cuadrados, una trotapista, ejercitadores y otros espacios para el deporte; en cuanto a salud habrá una alberca para rehabilitación, la casa de salud, laboratorio clínico, consultorios médicos, entre otros. También habrá un programa ambiental, el bienestar animal con una clínica para que se atiendan los animales de compañía, un programa de ciencia y tecnología que contempla el aula de ciencia, así como un laboratorio creativo.

