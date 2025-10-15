Transportistas amagan con cierres viales en CDMX para exigir aumento de tarifas

Ante la falta de respuesta de las autoridades a su demanda de aumentar las tarifas del transporte público o entregar un bono para la compra de combustible, la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) amagó con movilizar a su mas de 8 mil agremiados para cerrar las principales vialidades de la Ciudad de México.

Sin precisar una fecha, los voceros de la organización adelantaron que buscarán consenso con dueños de unidades para realizar una movilización masiva que implicaría el cierre de las principales vías de comunicación de la capital .

El anuncio coincide con el reciente aumento de dos pesos al pasaje, de 12 a 14 pesos, en el Estado de México, que entró en vigor este 15 de octubre para “la modernización y viabilidad de la prestación del servicio en condiciones de seguridad, eficiencia, calidad y sustentabilidad”, según el decreto publicado en el Periódico Oficial.

TE RECOMENDAMOS: Piden respeto y garantía de libertades Comité 68 se pronuncia ante la violencia durante la marcha del pasado 2 de octubre

“La no aplicación de dicho Ciudad de México ahonda en la crisis económica del sector transportistas capitalino que opera en números rojos", señaló la FAT, al responsabilizar al secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, y al secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto.

El pasado 29 de julio, integrantes de la FAT marcharon sobre la Calzada de Tlalpan con dirección al Zócalo de la Ciudad de México para exigir un aumento del 100 por ciento a la tarifa del transporte público, o, en su caso, homologarla con la del Estado de México.

Tras esa protesta, los transportistas acordaron reuniones con el secretario de Gobierno, a fin de discutir el incremento al pasaje o la entrega de un subsidio al combustible.

No obstante, el 26 de agosto la FAT acusó que Cravioto Romero no acudió a una reunión pactada para abordar el tema, y anunció una nueva movilización para el 1 de septiembre en distintos puntos de la capital. Sin embargo, la cancelaron luego de que el gobierno se comprometió a instalar mesas de diálogo.

¿Cuál es la tarifa vigente del transporte público en CDMX?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi), el 15 de junio de 2022 entró en vigor el aumento de 1 peso a la tarifa del transporte público concesionado en la Ciudad de México, calificado desde entonces como “insuficiente” por transportistas, que exigían un incremento de entre 3 y 5 pesos.

Desde esa fecha, las tarifas se han mantenido:

Microbuses y vagonetas

6 pesos, los primeros 5 kilómetros

6.50 pesos, de 5 a 12 kilómetros

7.50 pesos, más de 12 kilómetros

Autobuses

7.00 pesos, los primeros 5 kilómetros

8.00 pesos, más de 5 kilómetros

Tarifas vigentes para el transporte público en la Ciudad de México. ı Foto: Semovi

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr