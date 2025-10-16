Sólo 2 violaciones contra niñas son denunciadas por cada 10 embarazos

En la Ciudad de México por cada 10 embarazos por abuso sexual en contra de menores de edad, sólo hay dos denuncias por violaciones contra niñas y adolescentes capitalinas, lo que exhibe una cifra negra de la violencia sexual contra menores en la capital.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y de la Secretaría de Salud federal (SSa) muestran que,entre 2018 y 2024 hubo 20 mil 348 nacimientos en la ciudad, cuyas madres tenían menos de 18 años y el padre era mayor de edad.

Es decir, cada día nacen ocho bebés producto de abuso sexual contra niñas y adolescentes de entre 10 y 17 años en la capital del país.

El Dato: El artículo 181 BIS del Código Penal local sanciona con entre 12 a 20 años de prisión a quien abuse, viole o acose sexualmente a un menor de 18 años.

El pasado 10 de junio, el coordinador de la organización Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, Martín Reyes García, explicó a La Razón que la violencia sexual suele ocurrir, en al menos ocho de cada 10 casos, en espacios que deberían ser de protección, como casas, escuelas, iglesias, entre otros.

“Los delitos contra menores se dan por factores de poder. El mundo adulto domina a los niños y niñas en términos de educación y el valor que tiene su voz. Por eso, muchos de los delitos sexuales no se denuncian, porque el agresor suele ser familiar”, afirmó.

Los datos analizados indican que la edad promedio de las infantes en etapa de gestación fue de 16 años y en el caso de los hombres es de 22 años, aunque sus edades van de los 18 hasta los 75 años.

90 por ciento de violaciones contra infantes es cometido por algún familiar

Ejemplo de lo anterior es el caso de una niña de 12 años, habitante de Xochimilco, quien fue abusada por un hombre de 75 años, una diferencia de 63 años entre ambas edades. Producto de la violación, la menor quedó embarazada y dio a luz en abril de 2025. Según los datos de la SSa, la niña había dejado la secundaria y se dedicaba a ser ama de casa, sin remuneración.

En noviembre de 2024 se registró el caso de una joven de 17 años en etapa de gestación, no obstante, ya era madre de cinco niños, tres de ellos nacieron muertos. El sexto bebé, cuyo padre tiene 37 años, nació vivo pero prematuro, con menos de seis meses de gestación.

Datos entregados vía transparencia por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a este diario detallan que entre 2018 y 2024 registró cuatro mil 28 carpetas de investigación por violación simple y violación equiparada en contra de mujeres entre 10 y 17 años.

Esto es apenas 19.70 por ciento de la cantidad de embarazos entre hombres mayores de edad y niñas y adolescentes registrados por el Inegi y la SSa.

Las alcaldías con mayor número de embarazos infantiles son Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Tlalpan; sin embargo, al analizar los datos conforme a su población, Milpa Alta, Tláhuac e Iztapalapa es donde hay una mayor problemática, pues dos de cada 10 jóvenes de entre 10 y 17 años de estas demarcaciones tuvieron un embarazo por un hombre mayor de edad.

Los embarazos infantiles y adolescentes se han reducido a la mitad en los últimos seis años en la ciudad, pasando de cuatro mil 491 en 2018 a dos mil 66. Por otro lado, las carpetas por violaciones contra menores se han reducido 30 por ciento entre las mismas fechas.

En julio de 2025, Alcalde Luján aseguró a este medio de información que los delitos sexuales cometidos contra niños y niñas son de máxima prioridad para su dependencia y para el Gobierno de la Ciudad de México.

“Hemos implementado diversas acciones dentro de la Fiscalía local, para mejorar la eficiencia en la persecución de este tipo de delitos, sobre todo fortalecer la capacitación especializada de nuestros peritos.

“Estamos ya por inaugurar nuevas salas para entrevistas, con videocámaras que eviten la revictimización de los menores. Tenemos un esquema de priorización que nos permite identificar dónde están los casos más críticos en la Fiscalía Especializada en Niñas y Niños”, respondió.

Al ser consultada sobre un análisis de esta casa editorial sobre la violencia sexual contra menores edad, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina destacó que su adminsitración está en favor de niñas y niños, así como de salvaguardar sus derechos.

“Desde el Gobierno, es nuestra tarea trabajar en favor de una vida libre de violencia a las niñas, niños, adolescentes, a las infancias”, dijo la Jefa de Gobierno Clara Brugada Molina al ser consultada sobre un análisis de este diario sobre la violencia sexual contra menores de edad.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en México sólo uno de cada 10 abusos sexuales contra menores se denuncian y de cada 10 casos que tienen las fiscalías únicamente uno llega ante un juez y de éstos, sólo uno por ciento termina en una sentencia condenatoria.

Al menos 90 por ciento de todos los casos son perpetrados por algún familiar en el hogar, advirtió en 2021 la entonces directora de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís.

Asimismo, la cifra negra de estos crímenes va disminuyendo. En 2018, por ejemplo, por cada 100 nacimientos de este tipo sólo se levantaban ocho denuncias y en 2024 se abrieron 33 carpetas por cada 100. Dejando un panorama de impunidad para miles de niñas y adolescentes.

Eso sigue ocurriendo durante la actual administración de la fiscala capitalina, Alcalde Luján, pues de enero a mayo de 2025 se dieron 901 nacimientos con madres menores de edad y padres mayores, pero sólo se abrieron 262 carpetas por violación sexual.

Las autoridades han manifestado en diversas ocasiones su compromiso para atender la violencia en contra de niñas.