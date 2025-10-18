CDMX registra MALA calidad del aire este 18 de octubre: ¿se activará contingencia ambiental?

Revisa el estado de la calidad del aire en la Ciudad de México y su zona conurbada.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT) publica cada hora el reporte del estado de la calidad del aire en la Ciudad de México y su zona conurbada del Estado de México, para prevenir a la población sobre riesgos a la salud ante altos niveles de contaminantes.

Ante concentraciones altas de ozono (O3) o partículas PM10 y PM2.5, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puede activar una Contingencia Ambiental, que activa restricciones como el doble Hoy No Circula para reducir los niveles de contaminación.

En lo que va de 2025, la CAMe ha declarado seis contingencias ambientales. Desde el 25 de abril no se ha activado la medida.

¿Cómo está la calidad del aire de este 18 de octubre en CDMX?

De acuerdo con el último reporte del SIMAT, este sábado 18 de octubre, se registra “mala” la calidad del aire en la capital y su zona conurbada, lo que implica riesgo alto a la salud para la población general y por lo que se recomienda limitar las actividades físicas al aire libre.

A las 15:00 horas, todas las estaciones de monitoreo activas en la Ciudad de México registran calidad del aire “aceptable”:

Tlalpan (AJM)

Azcapotzalco (CAM)

Coyoacán (CCA)

Cuauhtémoc (HGM)

Venustiano Carranza (MER)

Miguel Hidalgo (MGH)

Álvaro Obregón (PED)

Coyoacán (UAX)

Iztapalapa (UIZ)

A las 15:00 horas, ocho estaciones de monitoreo se mantienen en mantenimiento o no arrojaron datos sobre el estado de la calidad del aire:

BJU, en Benito Juárez

CUA y SFE, en Cuajimalpa

GAM, en Gustavo A. Madero

IZT, en Iztacalco

SAC en Iztapalapa

TAH, en Tláhuac

¿Cómo está la calidad del aire este 18 de octubre en el Edomex?

A las 15:00 horas de este 18 de octubre, al menos dos estaciones de monitoreo en el Estado de México reportan “mala” calidad del aire:

Cuautitlán Izcalli (CUT)

Coacalco (VIF)

En contraste sólo una estación reporta “buena” calidad del aire:

Anexo de Tlalnepantla (LPR)

Al mismo tiempo, cinco estaciones registran calidad del aire “aceptable”:

Atizapán (ATI)

Naucalpan (FAC)

Ecatepec (LLA)

Tlalnepantla (TLA)

Tultitlán (TLI)

Por otra parte, cinco estaciones de monitoreo en el Estado de México no arrojaron datos o se encuentran en mantenimiento:

Chalco (CHO)

Nezahualcóyotl (FAR)

Nezahualcóyotl (NEZ)

Ecatepec (SAG)

Ecatepec (XAL)

El estado de la calidad del aire a las 15:00 horas de este sábado 18 de octubre. ı Foto: SIMAT

