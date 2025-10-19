¿Hay riesgo a la salud?

Calidad del Aire en CDMX HOY 19 de octubre EN VIVO: ¿se activará la Contingencia Ambiental?

Consulta los niveles de contaminantes en las 16 alcaldías de la CDMX y el Edomex en tiempo real; entérate del riesgo de activación de la Contingencia Ambiental HOY 19 de octubre

Revisa el estado de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.
Revisa el estado de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México. Foto: Cuartoscuro
Por:
César Huerta

Este domingo 19 de octubre, la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Vale de México (ZMVM) es BUENA, lo que representa riesgo bajo a la salud de la población de la Ciudad de México y el Estado de México.

Cada hora, el Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT) publica el reporte del estado de la calidad del aire, y en La Razón actualizamos EN VIVO la concentración de contaminantes registrada este 19 de octubre.

Cómo está la calidad del aire en la CDMX HOY 19 de octubre

De acuerdo con el último reporte del SIMAT, este domingo 19 de octubre, se registra BUENA calidad del aire en la capital y su zona conurbada, por lo que la población en general puede realizar actividades físicas al aire libre sin restricciones.

A las 16:00 horas, todas las estaciones de monitoreo activas en la Ciudad de México registran BUENA calidad del aire:

  • Tlalpan (AJM)
  • Azcapotzalco (CAM)
  • Coyoacán (CCA)
  • Cuauhtémoc (HGM)
  • Venustiano Carranza (MER)
  • Miguel Hidalgo (MGH)
  • Álvaro Obregón (PED)
  • Coyoacán (UAX)
  • Iztapalapa (UIZ)

A las 16:00 horas, siete estaciones de monitoreo se mantienen en mantenimiento o no arrojaron datos sobre el estado de la calidad del aire:

  • BJU, en Benito Juárez
  • CUA y SFE, en Cuajimalpa
  • GAM, en Gustavo A. Madero
  • IZT, en Iztacalco
  • SAC en Iztapalapa
  • TAH, en Tláhuac

¿Cómo está la calidad del aire este 19 de octubre en el Edomex?

A las 16:00 horas de este 19 de octubre, todas las estaciones de monitoreo activas en el Estado de México reportan BUENA calidad del aire:

  • Atizapán (ATI)
  • Cuautitlán Izcalli (CUT)
  • Naucalpan (FAC)
  • Anexo de Tlalnepantla (LPR)
  • Tlalnepantla (TLA)
  • Tultitlán (TLI)
  • Coacalco (VIF)

Por otra parte, seis estaciones de monitoreo en el Estado de México no arrojaron datos o se encuentran en mantenimiento:

  • Chalco (CHO)
  • Nezahualcóyotl (FAR)
  • Ecatepec (LLA)
  • Nezahualcóyotl (NEZ)
  • Ecatepec (SAG)
  • Ecatepec (XAL)
El estado de la calidad del aire a las 16:00 horas de este domingo 19 de octubre.
El estado de la calidad del aire a las 16:00 horas de este domingo 19 de octubre. ı Foto: SIMAT

¿Hay riesgo de Contingencia Ambiental HOY 19 de 0ctubre?

El Sistema de Monitoreo Atmosférico publica cada hora el estado de la calidad del aire. Ante concentraciones altas de ozono (O3) o partículas PM10 y PM2.5, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puede activar una Contingencia Ambiental.

La activación de la contingencia implica restricciones como el doble Hoy No Circula para reducir los niveles de contaminación. En lo que va de 2025, la CAMe ha declarado seis contingencias. Desde el 25 de abril no se ha activado la medida, pero la MALA calidad del aire aumenta la vigilancia.

