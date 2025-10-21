Metro CDMX HOY 21 de octubre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 21 de octubre.

Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de cinco minutos en las líneas 1, 4 y 6; de seis minutos en las líneas 2, 3, 5, 8, 9, A, B y 12; y de siete minutos en la línea 7.

Toma previsiones y mantente informado. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/9CAAkqMKbC — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 21, 2025

¿Qué pasa en la Línea A?

La Línea A que corre desde Pantitlán a La Paz presenta una marcha bastante lenta, usuarios afirman que los trenes tardan más de seis minutos en pasar, lo que aumenta considerablemente la afluencia.

El Metro informó que este retraso se debe a que se realiza el retiro de un tren para revisión.

Viene súper lenta la línea A, tenemos esperando metro como 15 minutos

Nos informas por qué la línea A no avanza, estamos parados en Pantitlán más de 10 min y nada que avanza

15 min en Guelatao y solo a pasado un tren mega lleno… no son 6min.

Buen día, se retira un tren para revisión en la Línea A, por lo que la marcha es lenta. En breve se normalizará la circulación de los trenes. Atiende las indicaciones del personal del Sistema, permite el libre cierre de puertas así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 21, 2025

¿Qué pasa en la Línea 7?

La Línea 7 que corre desde El Rosario a Barranca del Muerto presenta una marcha lenta, usuarios afirman que pasan más de los cinco minutos que informa el metro sin que pase un tren, por lo que la aglomeración crece en diversas estaciones.

El Metro informó que este retraso en el servicio se debe a que se tuvo que detener la línea para rescatar a una persona que se habría arrojado a las vías, aunque al momento el servicio se reestableció.

Y ahora que en la línea 7? Estamos en camarones, ya 10 min acá, vagón vomitando gente y nada más no avanzamos. ¿Cuáles 7 min?

Línea 7 superlenta, bomberos y policías además que ya no dejan entrar en auditorio

Línea 7 es de 25 minutos

Buen día, se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 7, luego de realizar maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren. Permite el libre cierre de puertas. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 21, 2025

