Calidad del aire en CDMX HOY 22 de octubre EN VIVO: ¿se activará la Contingencia Ambiental?

Revisa el estado de la calidad del aire este 22 de octubre en la ZMVM.

Este miércoles 22 de octubre, la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Vale de México (ZMVM) es BUENA, lo que representa bajo riesgo a la salud de la población en la Ciudad de México y el Estado de México.

Cada hora, el Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT) publica el reporte del estado de la calidad del aire, y en La Razón actualizamos EN VIVO la concentración de contaminantes durante este 22 de octubre.

Cómo está la calidad del aire en la CDMX HOY 22 de Octubre

De acuerdo con el último reporte del SIMAT, este miércoles 22 de Octubre, se registra BUENA calidad del aire en la capital y su zona conurbada, por lo que se recomienda a la población en general reducir las actividades físicas al aire libre.

A las 15:00 horas, todas las estaciones de monitoreo activas en la Ciudad de México registran BUENA calidad del aire:

Tlalpan (AJM)

Azcapotzalco (CAM)

Coyoacán (CCA)

Cuauhtémoc (HGM)

Venustiano Carranza (MER)

Álvaro Obregón (PED)

Coyoacán (UAX)

Iztapalapa (UIZ)

Al mismo tiempo, ocho estaciones se mantienen en mantenimiento o no arrojaron datos sobre el estado de la calidad del aire:

Benito Juárez (BJU)

Cuajimalpa (CUA)

Gustavo A. Madero (GAM)

Iztacalco (IZT)

Miguel Hidalgo (MGH)

Cuajimalpa (SFE)

Iztapalapa (SAC)

Tláhuac (TAH)

¿Cómo está la calidad del aire este 22 de octubre en el Edomex?

A las 15:00 horas de este 22 de octubre, todas las estaciones de monitoreo activas en el Estado de México registran BUENA calidad del aire:

Atizapán (ATI)

Cuautitlán Izcalli (CUT)

Naucalpan (FAC)

Ecatepec (LLA)

Anexo de Tlalnepantla (LPR)

Tlalnepantla (TLA)

Tultitlán (TLI)

Coacalco (VIF)

Por otra parte, cinco estaciones de monitoreo en el Estado de México no arrojaron datos o se encuentran en mantenimiento:

Chalco (CHO)

Nezahualcóyotl (FAR)

Nezahualcóyotl (NEZ)

Ecatepec (SAG)

Ecatepec (XAL)

El estado de la calidad del aire a las 15:00 horas de este 22 de octubre. ı Foto: SIMAT

¿Hay riesgo de Contingencia Ambiental HOY 22 de Octubre?

El Sistema de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora el estado de la calidad del aire y, ante concentraciones altas de ozono (O3), partículas PM10, PM2.5 y otros contaminantes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puede activar una Contingencia Ambiental.

La activación de la contingencia implica restricciones como el doble Hoy No Circula para reducir los niveles de contaminación. En lo que va de 2025, la CAMe ha declarado seis contingencias. Desde el 25 de abril no se ha activado la medida, pero la mala calidad del aire aumenta el riesgo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr