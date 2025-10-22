Vinculan a proceso a Donovan ‘N’, presunto implicado en el asesinado del abogado David Cohen

Donovan "N" es uno de los presuntos responsables del homicidio del abogado David Cohen Sacal.

Donovan “N”, uno de los presuntos implicados en el asesinato del abogado David Cohen Sacal, ha sido vinculado a proceso este miércoles 22 de octubre, aunque no por el delito de homicidio.

Tras una audiencia en los juzgados del Reclusorio Sur, donde permanece recluido desde el 15 de octubre, un juez de control determinó su vinculación a proceso por delitos contra la salud, cohecho y posesión de arma de fuego.

El juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria . No obstante, será el próximo viernes 24 de octubre cuando se reanude la audiencia para determinar si Donovan “N” también es vinculado a proceso por homicidio calificado.

Como informó La Razón este miércoles, el abogado Enrique Mayen no descarta un procedimiento abreviado en el que Donovan “N” aceptaría su responsabilidad en el asesinato de David Cohen Sacal, a cambio de una reducción en la sentencia.

Por este mismo caso, el 17 de octubre fue vinculado a proceso Héctor “N”, de 18 años, por su presunta participación en el delito de homicidio calificado.

Héctor “N” permanece en el Reclusorio Oriente luego de haber sido detenido el 13 de octubre tras el ataque armado contra David Cohen, ocurrido en las inmediaciones de la llamada Ciudad Judicial.

Donovan “N” y Héctor “N” habrían declarado que un sujeto identificado como Erick, “El Goofy”, los contrató para cometer el crimen, por el que cada uno recibiría 30 mil pesos.

