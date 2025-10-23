Recuperan área natural en MC

Personal de la Sedema, durante las acciones de retiro de estructuras en el área natural, ayer.

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) encabezó un operativo interinstitucional con el objetivo de detener las invasiones de viviendas irregulares y proteger el suelo de conservación, lo que derivó en la recuperación de tres hectáreas ocupadas de manera ilegal y la protección de seis más con la prevención de asentamientos no autorizados en la alcaldía Magdalena Contreras.

La dependencia capitalina informó que esta acción se llevó a cabo en una parte del Área Natural Protegida Parque Ejidal San Nicolás Totolapan, un sitio emblemático del suelo de conservación y uno de los proyectos comunitarios de ecoturismo más importantes de la ciudad.

Al menos 510 elementos de la Sedema, la Secretaría de Gobierno, la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, la Fiscalía General de Justicia, entre otras autoridades locales y federales, participaron en las labores de protección de esta zona en la que habita el venado cola blanca, coyote, liebre y el armadillo.

“Durante el operativo se detectaron construcciones recientes levantadas sobre la ladera de un cerro, así como un taller improvisado de hojalatería cuyas actividades generaban contaminación por solventes y pinturas”, precisó la dependencia capitalina.