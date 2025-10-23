Refuerzan seguridad con la reapertura de módulo

Vecinos y policías, durante la inauguración del módulo de seguridad, ayer.

Autoridades de seguridad y vecinos de la alcaldía Benito Juárez acudieron a la reapertura de un módulo de seguridad para la prevención del delito y salvaguardar a las personas.

La líder y activista de la colonia Del Valle, Alicia Camps, destacó la reinstalación de este sitio, ubicado entre Patricio Sanz y Ángel Urraza, en el que habrá policías a cualquier hora en beneficio de la población.

“Hoy hacemos realidad este proyecto y lo que les pido es que nos apropiemos todos de este espacio, que en comunidad lo cuidemos también y conozcamos a los elementos que estarán en él para hacer una colonia más segura”, indicó.

65 por ciento aumentó la detención y judicialización de criminales en la CDMX

De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la incidencia delictiva en Benito Juárez ha tenido una baja en la mayoría de los ilícitos del fuero común durante el periodo enero-septiembre, respecto al mismo periodo de 2024 y 2019.

Delitos como feminicidio, homicidio, robo, secuestro, trata han registrado reducciones respecto a esos años.

Óscar Hernández, jefe de Oficina del secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, destacó que, de acuerdo con el informe de seguridad presentado la semana pasada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó la disminución de los delitos en la ciudad.

“Ahí dio (la mandataria local) relación de los resultados de la baja que hemos tenido ya histórica en los últimos siete años que se confirma durante el último año de la gestión de la Jefa de Gobierno en los delitos de alto impacto.

“Hay algunos que todavía tienen ahí temas, se explicaba la extorsión, pues esperábamos que tuviera, un repunte, porque se modificó la ley, lo que hizo fue facilitar la denuncia para los casos de extorsión”, dijo a La Razón.

El funcionario también resaltó que las detenciones e imputaciones han incrementado 65 por ciento en la capital, respecto al año anterior.