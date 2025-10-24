Capturan a montachoques tras denuncias ciudadanas

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó sobre la detención de Julio César “N”, un presunto montachoques e integrante de una célula delictiva generadora de violencia dedicada a la extorsión.

En sus redes sociales, el titular de la dependencia, Pablo Vázquez Camacho, detalló que la captura ocurrió en la alcaldía Gustavo A. Madero derivada de los trabajos de investigación en atención a distintas denuncias.

Los oficiales detectaron a Julio César “N” en el cruce de las calles Irapuato y Lindavista y, posteriormente, lo interceptaron en Eje Central y Lindavista. Luego de una revisión preventiva, los uniformados le aseguraron dinero en efectivo y un celular.

De acuerdo con la SSC, el sujeto, presuntamente, provocaba choques en vialidades primarias y extorsionaba a sus víctimas, a quienes les exigía dinero para no agredirlas.

En febrero pasado, la diputada del PAN, Claudia Pérez Romero, presentó una iniciativa al Congreso de la Ciudad de México para crear un registro de montachoques, el cual tendría que incluir el nombre y de los datos de identificación vehicular.

En su exposición de motivos, la legisladora argumentó que, de acuerdo con el Consejo Ciudadano, anualmente son cometidos entre 25 y 35 casos al año de montachoques y las principales vialidades en las que ocurren estos hechos son Anillo Periférico, la Calzada de Tlalpan y la Avenida Camarones.