Calidad del aire en CDMX HOY 25 de Octubre EN VIVO: ¿se activará la Contingencia Ambiental?

Consulta el estado de la calidad de aire en la ZMVM.

Este sábado 25 de octubre, la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Vale de México (ZMVM) es MALA, lo que representa riesgo alto a la salud de la población en la Ciudad de México y el Estado de México.

Cada hora, el Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT) publica el reporte del estado de la calidad del aire, y en La Razón actualizamos EN VIVO la concentración de contaminantes durante este 25 de octubre.

Cómo está la calidad del aire en la CDMX HOY 25 de Octubre

De acuerdo con el último reporte del SIMAT, este sábado 25 de Octubre, se registra MALA calidad del aire en la capital y su zona conurbada, por lo que se recomienda a la población en general evitar las actividades físicas al aire libre.

A las 15:00 horas, ocho estaciones de monitoreo activas en la Ciudad de México registran MALA calidad del aire:

Tlalpan (AJM)

Azcapotzalco (CAM)

Coyoacán (CCA)

Cuajimalpa (CUA)

Cuauhtémoc (HGM)

Álvaro Obregón (PED)

Coyoacán (UAX)

Iztapalapa (UIZ)

Sólo en una estación se registra calidad del aire ACEPTABLE:

Venustiano Carranza (MER)

Al mismo tiempo, siete estaciones se mantienen en mantenimiento o no arrojaron datos sobre el estado de la calidad del aire:

Benito Juárez (BJU)

Gustavo A. Madero (GAM)

Iztacalco (IZT)

Miguel Hidalgo (MGH)

Cuajimalpa (SFE)

Iztapalapa (SAC)

Tláhuac (TAH)

¿Cómo está la calidad del aire este 25 de octubre en el Edomex?

A las 15:00 horas de este 25 de octubre, sólo una estación de monitoreo en el Estado de México registra MALA calidad del aire:

Naucalpan (FAC)

Al mismo tiempo, seis estaciones reportan calidad del aire ACEPTABLE:

Cuautitlán Izcalli (CUT)

Ecatepec (LLA)

Anexo de Tlalnepantla (LPR)

Tlalnepantla (TLA)

Tultitlán (TLI)

Coacalco (VIF)

Por otra parte, seis estaciones de monitoreo en el Estado de México no arrojaron datos o se encuentran en mantenimiento:

Atizapán (ATI)

Chalco (CHO)

Nezahualcóyotl (FAR)

Nezahualcóyotl (NEZ)

Ecatepec (SAG)

Ecatepec (XAL)

El estado de la calidad del aire a las 15:00 horas de este 25 de octubre en la ZMVM. ı Foto: SIMAT

¿Hay riesgo de Contingencia Ambiental HOY 25 de Octubre?

El Sistema de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora el estado de la calidad del aire y, ante concentraciones altas de ozono (O3), partículas PM10, PM2.5 y otros contaminantes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puede activar una Contingencia Ambiental.

La activación de la contingencia implica restricciones como el doble Hoy No Circula para reducir los niveles de contaminación. En lo que va de 2025, la CAMe ha declarado seis contingencias. Desde el 25 de abril no se ha activado la medida, pero la mala calidad del aire aumenta el riesgo.

