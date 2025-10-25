Mueren tres personas tras enfrentamiento en Tepito

Una balacera en el barrio de Tepito se registró sobre el Eje 1 Norte, la tarde de este viernes, en la colonia Morelos de la alcaldía Cuauhtémoc. El intercambio de disparos dejó un saldo de tres personas muertas y una mujer herida, según el reporte de las autoridades capitalinas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó que dos de las víctimas fallecieron en el lugar del ataque, mientras que una tercera perdió la vida en el hospital. La mujer lesionada, quien recibió impactos de bala en ambos pies, fue trasladada por sus familiares a un hospital. En medio del caos, un hombre de 55 años recibió una bala perdida y también murió rodeado de casquillos percutidos.

Según los primeros informes, la agresión ocurrió cuando dos sujetos, a bordo de una motocicleta, abrieron fuego contra dos jóvenes de 20 y 22 años que se encontraban en la vía pública. Uno de ellos murió de manera instantánea, mientras que el otro falleció en el hosítal debido a la gravedad de sus heridas.

Minutos después del tiroteo, un oficial de la SSC que patrullaba la zona observó a uno de los agresores e inició una persecución por las calles Tenochtitlán y Jesús Carranza, donde se produjo un nuevo enfrentamiento a balazos, en el que el presunto atacante resultó herido, pero logró escapar con su cómplice en una motocicleta.

La SSC desplegó un operativo en los hospitales de la zona para ubicar a una persona lesionada por arma de fuego, presuntamente el agresor. Paralelamente, personal del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) revisa las cámaras de videovigilancia para rastrear la ruta de escape de los responsables.