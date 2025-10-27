Brugada recibe reconocimiento ‘Mujer de la Década’ por su impulso al sistema público de cuidados

Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno, fue reconocida con el galardón “Mujer de la Década” por el G100 y el Women Economic Forum Iberoamérica, en una ceremonia realizada en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde también se otorgó un reconocimiento al Sistema Público de Cuidados de la Ciudad de México.

Durante el evento, la presidenta del G100, Bodil Valero, destacó la trayectoria política y social de Brugada: “Queremos darte este reconocimiento por tu larga trayectoria en la política y por haber trabajado tanto por los más desfavorecidos y por la vivienda digna.

Por su parte, Michelle Ferrari, presidenta del Women Economic Forum Iberoamérica, subrayó que el sistema de cuidados impulsado por el gobierno capitalino es “uno de los programas más innovadores y humanos de los últimos tiempos” .

“Clara [Brugada] ha demostrado que el desarrollo con justicia social y equidad de género no solo es posible, sino urgente ”, señaló Ferrari

Al recibir los reconocimientos, Brugada dedicó el premio a las mujeres cuidadoras y explicó que su gobierno ha impulsado una reforma constitucional y una ley de cuidados, con el objetivo de “erradicar la división sexual del trabajo” y redistribuir las tareas de cuidado entre el Estado, las familias, las empresas y la sociedad.

Al centro, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada. ı Foto: Cuartoscuro

Añadió que el objetivo del sistema es garantizar que cada niña o niño tenga acceso a un centro de cuidado infantil y que las mujeres puedan tener tiempo para estudiar, trabajar o desarrollarse plenamente.

Brugada concluyó su intervención con un mensaje: “Este premio va para las mujeres cuidadoras, las que trabajan sin descanso y sostienen la vida todos los días. A ellas, nuestro aplauso y nuestro compromiso”.

