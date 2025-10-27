Rodrigo Mondragón, aficionado del Cruz Azul, es despedido entre porras y exigencias de justicia

Una centena de familiares, amigos y aficionados solidarios del Cruz Azul se reunieron para exigir justicia y celebrar la vida de Rodrigo Mondragón, aficionado que murió el 25 de octubre tras ser detenido por elementos de seguridad de la UNAM al terminar el partido contra Monterrey en el estadio Olímpico Universitario.

Las calles de la colonia de Santo Domingo, en la alcaldía Coyoacán, se pintaron de azul y blanco por la barra La Sangre Azul. El silencio de la noche fue tomado por cantos de la afición, que exigió justicia.

“¿Tú sabes porque el cielo es azul? Porque Rodri está en el cielo. ¡Y desde el cielo alienta, alienta al Cruz Azul!”, corearon los manifestantes.

“Era relajado. Le gustaba convivir con la banda y tomar, pero no se merecía lo que le hicieron los guardias”, sostuvo Diego Ávalos, amigo de la infancia de Mondragón.

“ Siempre tratamos de estar tranquilos con la policía . Ahora nos gustaría que hubieran sido ellos los que lo hubieran visto y no los de la UNAM. Ahora estaría en la delegación y no muerto”, dijo Nemesio Pérez, aficionado y líder de una barra del Cruz Azul en Santo Domingo.

Por la mañana, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde Luján, informó que la situación jurídica de los cuatro elementos de seguridad universitaria detenidos será definida conforme avance la investigación del caso.

“Hoy se está realizando la necropsia en el INCIFO. Será muy importante para avanzar en la investigación y determinar la causa de muerte”, dijo.

El 25 de octubre, al finalizar el partido entre Cruz Azul y Monterrey en el estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, Rodrigo Mondragón fue detenido y presuntamente asesinado.

Según la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria (DGAPSU), “al realizarse el retiro de personas que permanecen en los estacionamientos del recinto deportivo, una persona en aparente estado de ebriedad, agredió verbal y físicamente al personal de seguridad del estadio”.

Explicó que Rodrigo Mondragón fue sometido por los elementos de seguridad para ser entregado a las autoridades capitalinas, pero durante el traslado “sufrió un desvanecimiento” y paramédicos confirmaron el deceso.

La UNAM emitió un comunicado en el que indicó que entregó toda la información videográfica que solicitó la fiscalía capitalina. Aseguró que estará atenta a las indagatorias y reiteró que está dispuesta a cooperar con las autoridades.

En un comunicado, el Cruz Azul se comprometió a mantener la revisión preventiva constante de los protocolos en beneficio de los aficionados, así como a colaborar con las autoridades universitarias.

