Buscan hacer 28 mil mastografías este año, 77% menos que en 2019

Una mujer se practica una mastografía en el IMSS, en octubre de 2024.

El Gobierno de la Ciudad de México prevé cerrar el año con la realización de cerca de 28 mil mastografías, lo que equivale a sólo un quinto de las más de 126 mil que practicó en 2019.

Durante el arranque de la campaña contra el cáncer de mama en la capital, llamada “Tomátelo muy a pecho, hazte una mastografía”, la administración local informó que en lo que va del año ha llevado a cabo más de 15 mil estudios de rayos X de las mamas, claves para detectar la enfermedad en etapas tempranas.

El Dato: La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, planteó llevar a cabo la clase de autoexploración mamaria más grande del mundo para así romper un récord Guinness.

“Entre octubre y diciembre vamos a llegar a las 28 mil mastografías”, aseguró a La Razón la titular de la Secretaría de Salud (Sedesa), Nadine Gasman Zylbermann.

Aun si la Sedesa practica las 28 mil mastografías este año, éstas serían apenas un quinto de las 126 mil 742 que realizó en 2019, según el Primer Informe de Gobierno. Esto representa una reducción de 78 por ciento entre ambos años.

Respecto a los periodos de enero a julio de 2018, respecto al de 2024, la autoridad sanitaria reportó que las mastografías pasaron de 30 mil 326 a seis mil 855.

8 mujeres se estima que mueren cada año en México por cáncer de mama

20 de 100 mastógrafos móviles presentó la Jefa de Gobierno en conferencia

El pasado 20 de octubre, este diario informó que, en contraste con la reducción de este tipo de estudios, el número de personas diagnosticadas con cáncer de mama aumentó, de acuerdo con los Boletines Epidemiológicos, de la Secretaría de Salud federal.

Esto, porque del primero de enero hasta el 18 de octubre de 2019, mil 415 personas fueron diagnosticadas con un tumor maligno en la mama, mientras que en el mismo periodo del presente año se dieron dos mil 249 casos, 59 por ciento más.

Los datos oficiales revelan que las capitalinas enfrentan un boom del cáncer de mama, pues entre 2018 y 2024 se duplicó el número de diagnósticos, lo que sugiere que el crecimiento de esta enfermedad no necesariamente es por una mejora en su detección, sino a otros factores.

El cáncer de mama es una enfermedad en la que las células de la mama se alteran y multiplican sin control. Esto forma tumores que, de no ser detectados y tratados de forma oportuna, pueden propagarse por todo el cuerpo y causar la muerte.

La mayoría de pacientes es mujer y es la primera causa de muerte femenil entre los tumores malignos. Principalmente entre mujeres de 55-59 años, la edad más frecuente de diagnóstico.

Según datos oficiales, del periodo 1998-2024, las alcaldías con la mayor tasa de muerte por cáncer de mama son Benito Juárez, Cuauhtémoc y Azcapotzalco, pues en estas demarcaciones cada año, al menos, 25 mujeres mueren por esta enfermedad por cada 100 mil capitalinas de 20 años o más. La tasa a nivel nacional durante 2024 fue de 18.7 muertes por cada 100 mil.

La subdirectora de la Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer (AMLCC), Alma Ortiz Pellón, apuntó en entrevista que la concientización es clave para mejorar la detección temprana.

“El cáncer de mama no es sinónimo de muerte. El cáncer puede ser una gran lección de vida y los estudios, como las mastografías, una esperanza de vida”, dijo.

La experta destacó las brechas de información sobre este cáncer y la necesidad de contar con mejor tecnología para un diagnóstico más certero.

“Sigue habiendo un subdiagnóstico del cáncer de mama. Eran obsoletos muchos de los mastógrafos de la ciudad. Varios casos pudieron haber sido detectados vía ultrasonidos mamarios y no por mastografías”, dijo en entrevista.

LA PROMESA. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, reafirmó su compromiso de 2024 de adquirir 100 mastógrafos, los cuales se ubicarían en las 100 Utopías.

“Para este año vamos a tener 26 mastógrafos (móviles), con los cuales se podrán hacer más de 200 mil mastografías”, indicó la mandataria durante el evento.

Asimismo, Brugada Molina anunció una meta histórica: brindar un millón de mastografías gratuitas en 2026; es decir, más del triple de los 319 mil que realizó la administración de la ahora Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo. Para ello se acercará a la iniciativa privada, pues aún falta equipo para llevar a cabo el objetivo.

“Con el equipo actual no llegamos al millón, así que mientras adquirimos los mastógrafos suficientes vamos a hacer un proyecto con los privados el próximo año. Es lo que no nos gusta tanto, porque implica contratar estos servicios y, por eso, queremos tener capacidades instaladas.

“El cáncer de mama no espera a que el Gobierno compre todos los mastógrafos. Tenemos muertes cada año por no hacerse una mastografía a tiempo, así que el próximo año garantizaremos que un millón de mujeres sin seguridad social se haga una mastografía”, explicó.

Gasman Zylbermann señaló a este diario que conseguirán estos 100 mastógrafos entre 2027 y 2028.

“Una vez que los adquiramos podremos hacer más de un millón de mastografías, pero como bien dice la Jefa del Gobierno, el cáncer no espera y detectar a tiempo salva vidas”, sostuvo.

Asimismo, aclaró que aún no definen qué empresas serán contratadas ni cuánto dinero costará el servicio subsidiado de mastografías.

“Tenemos que ver cuál es la capacidad instalada y funcional de los mastógrafos públicos en la ciudad, y vamos a conversar con empresas. A partir de eso se hará el presupuesto necesario y se verá qué firmas están dispuestos a trabajar”, dijo.