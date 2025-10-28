Coyoacán dedica ofrenda de Día de Muertos a leyendas del futbol.

En un ambiente lleno de color, tradición y orgullo mexicano, la alcaldía Coyoacán inauguró la Ofrenda Monumental “Coyoacán es Mundial”, un tributo que une la pasión por el fútbol con la riqueza cultural que distingue a esta demarcación.

Durante la ceremonia, el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar, acompañado de directoras y directores generales, destacó la importancia de mantener vivas las costumbres que dan identidad a las y los coyoacanenses:

“Coyoacán, siendo el epicentro vivo de todas las expresiones culturales, tierra de tradiciones, tierra mundialista y uno de los lugares con mayor arraigo en nuestro país, es también un punto de encuentro obligado en esta temporada tan significativa –y a la que le tenemos tanto cariño– en que rendimos tributo a nuestros queridos difuntos”.

Este año, la Ofrenda Monumental está dedicada a las grandes figuras del fútbol que ya partieron, como Edson Arantes do Nascimento “Pelé”, Diego Armando Maradona, Antonio “La Tota” Carbajal y Manuel Lapuente, entre otros íconos del balompié internacional y nacional.

La demarcación rinde homenaje a quienes trascendieron las canchas y siguen vivos en la memoria colectiva, en el marco de la próxima Copa Mundial de 2026, en la que Coyoacán será sede por tercera ocasión.

“Para conmemorar estas fechas –los ‘Días de Muertos’– inauguramos la ya tradicional Ofrenda Monumental de Coyoacán, misma que representa un muy sentido homenaje a las grandes personalidades que trascendieron en el tiempo. Hoy a todos ellos los recordamos con admiración, porque ¡Coyoacán es Mundial, Coyoacán es la Sede!”, expresó el alcalde.

La directora general de Cultura de Coyoacán, Hilda Trujillo Soto, destacó el trabajo hecho por artesanos mexicanos y la obra que resume el espíritu deportivo y la pasión por este deporte a unos meses de que dé inicio la Copa Mundial 2026.

Asimismo, el alcalde invitó a vecinas, vecinos y visitantes nacionales e internacionales a disfrutar de esta muestra cultural y de las actividades que acompañan la temporada:

“Coyoacán tiene para ustedes múltiples opciones para disfrutar sanamente con la familia y los amigos durante esta temporada. Pocos lugares tan emblemáticos como lo es el Centro Histórico de Coyoacán, para vivir estas celebraciones tan llenas de colores, aromas y sabores, para rendir homenaje a quienes ya tomaron camino hacia el Mictlán”.

Como parte de las festividades, se realizarán exposiciones, conciertos, la tradicional pasarela de catrinas “Entre flores y calaveras”, además de la instalación de ofrendas en distintos espacios culturales de la demarcación, como las Casas de Cultura “Raúl Anguiano”, Ricardo Flores Magón” y “Jesús Reyes Heroles”, el Centro Cultural Centenario, el Centro de las Artes Santa Úrsula y la Casa de las Letras

Este tradicional altar de muertos, que podrá visitarse hasta el 9 de noviembre en el pórtico del Palacio de Cortés, cuenta con los elementos tradicionales como incienso, veladoras, flores de cempasúchil, pan de muerto, calaveras y un colorido tapete conmemorativo.

Finalmente, el alcalde reconoció a todos y todas quienes hicieron posible tan bella ofrenda, como Luz María Meza y el artesano José San Martín García, quien se encargó de realizar las figuras de cartonería, así como quienes contribuyeron con su talento a la creación y montaje de esta obra que celebra la memoria, la cultura y la pasión deportiva de México.

