Piden subsidio para tarifa de transporte o podría colapsar

Transportistas protestan el 29 de julio en Tlalpan para exigir un alza a la tarifa.

Los empresarios del transporte público concesionado en la Ciudad de México advirtieron que el sector podría colapsar si el Gobierno capitalino no aplica una política tarifaria más justa y con subsidios que garanticen su operación.

En conferencia de prensa, Alejandro Luna, coordinador general de Movilidad de Vanguardia (Mova), y Felipe Núñez Guerrero, presidente de la Ruta 3, explicaron que el aumento a la tarifa que se aplicó en los últimos años no ha resuelto los problemas financieros.

“El costo real del pasaje es de 15 pesos, pero los transportistas sólo reciben una parte de eso. El resto tendría que cubrirlo el Gobierno”, señalaron.

3 años han pasado desde la última alza al costo del pasaje del transporte

12 pesos exige la Fuerza Amplia de Transportistas que cueste el pasaje

Desde el 15 de julio de 2022, el transporte público cuesta seis pesos hasta los cinco kilómetros, precio que aumenta a 6.50 pesos si se trata de un trayecto de entre cinco y 12 kilómetros, pero al pasar de este trayecto sube el costo a 7.50 pesos.

Los dirigentes señalaron que, a diferencia del transporte público operado por el Gobierno, como el Metro o la RTP, las rutas concesionadas no reciben subsidios.

“El Metro cobra cinco pesos, pero cada viaje cuesta realmente 22; RTP cobra cuatro, pero cuesta 15 pesos. La diferencia la paga el Gobierno. En cambio, los transportistas la absorbemos nosotros”, afirmó Alejandro Luna.

El representante indicó que los actuales modelos de negocio están rebasados y que siete de cada diez empresas del sector están en crisis, mientras que la mitad ya está prácticamente en quiebra.

El Dato: El secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, afirmó hace una semana que en noviembre presentará a los transportistas una propuesta a sus demandas.

“Durante tres décadas hemos sobrevivido sólo con lo que se cobra de tarifa, y eso ya no alcanza”, dijo Alejandro Luna. Mañana la Fuerza Amplia de Transportistas protestará para exigir el alza a la tarifa.

Según los líderes de Mova, desde la pandemia el número de pasajeros de transporte concesionado bajó 80 por ciento, y aunque después se recuperó parte de la demanda, aún falta 20 por ciento; además, cada año el número de usuarios sigue cayendo entre dos y tres por ciento.

“Las políticas públicas no han priorizado el transporte de pasajeros. Eso provoca más tráfico, más contaminación y más tiempo perdido en traslados”, comentó.

Los transportistas aseguraron que no buscan un alza a la tarifa, sino un esquema de subsidio similar al que existe en otros países, donde el Gobierno cubre hasta 80 por ciento del costo real del pasaje.

“Un transporte público moderno y eficiente cuesta, y si queremos garantizar el derecho a la movilidad, alguien tiene que pagar esa diferencia”, afirmaron.

Mova pidió a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, y a la Secretaría de Movilidad diseñar un plan integral que garantice la operación del transporte concesionado.

El pasado 30 de julio, en el marco de la protesta de transportistas para exigir el alza a la tarifa, usuarios dijeron a La Razón que la solicitud era un abuso por las malas condiciones de las unidades.