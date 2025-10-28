Sistema Público de Cuidados contará con mil 116 equipamientos en CDMX

Clara Brugada, Jefa de Gobierno, anunció una inversión de 112 mil millones de pesos para el Sistema Público de Cuidados.

El nuevo Sistema Público de Cuidados de la Ciudad de México, que promete ser el más grande del país, contempla mil 116 nuevos equipamientos, agrupados en 316 espacios, que serán construidos durante este sexenio, anunció la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina

En conferencia de prensa por el Día Internacional de los Cuidados, la mandataria presentó en qué consisten las acciones que realizará durante su gobierno para disminuir la desigualdad entre hombres y mujeres en el tiempo dedicado a las labores de cuidado.

“Históricamente se ha puesto en el centro de la vida lo productivo. Ahora queremos poner en el centro la reproducción y sostenimiento de la vida”, afirmó Brugada.

La ciudad contará con un total de mil 116 equipamientos de cuidados, mil de ellos agrupados en 200 Casas de las 3R del Cuidado, que se refiere a la revaloración, reducción y redistribución del trabajo de cuidados. Los otros 116 centros restantes consisten en 16 asilos y 100 Cuneros Comunitarios (Cucos), guarderías operadas por sociedades cooperativas enfocadas al cuidado infantil.

Cada una de las 200 Casas de las 3R albergará un centro de cuidado y desarrollo infantil, mejor conocidas como guarderías, una casa de día para adultos mayores, un centro de rehabilitación para personas con discapacidad, una lavandería pública y un comedor comunitario. Lo que suma un total de mil equipamentos.

La mitad de estas casas se ubicarán en las 100 Utopías que se construirán durante la actual administración, promesa de campaña de Clara Brugada. La otra mitad será ubicada en nuevos espacios o existentes, como los Pilares.

Para crear y operar este Sistema de Cuidados habrá una inversión de 11 mil 800 millones de pesos a lo largo del sexenio. De esta cantidad 10 mil 800 millones serán destinados para obra pública y mil restantes para programas sociales.

3 mil 600 millones de pesos serán gastados para la construcción de las 200 Casas de las 3R. Para el mantenimiento, equipamiento y operación de estos espacios se invertirán otros seis mil 200 millones.

Asimismo, otros 900 millones de pesos serán utilizados para la construcción, mantenimiento y operación de los 16 asilos prometidos. 100 millones adicionales irán para los Cucos.

Raúl Basulto Luviano, secretario de Obras y Servicios, indicó que hasta el momento sólo se ha inaugurado una Casa de las 3R, la casa “Ximena Guzmán Cuevas” inaugurada en la alcaldía Cuauhtémoc el pasado 21 de mayo.

El funcionario agregó que otras siete Casas de las 3R están en construcción, en Gustavo A. Madero, Coyoacán, Azcapotzalco, Xochimilco, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

“Estamos en proceso, avanzando con la construcción de estos siete equipamientos. Más los de las 16 Utopías”, declaró Basulto a La Razón.

