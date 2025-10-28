Transportistas posponen megabloqueo de este miércoles 29 de octubre en CDMX

Transportistas en una protesta Tlalpan para exigir un alza a la tarifa.

La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) pospuso el bloqueo de accesos a la Ciudad de México programado para este miércoles 29 de octubre, con la intención de “mantener el diálogo abierto” con autoridades para lograr un acuerdo sobre el aumento de las tarifas del transporte público o un bono para la compra de combustible.

La semana pasada, la organización informó que movilizaría a sus más de 8 mil agremiados en principales accesos y avenidas de la capital; sin embargo, suspendió la protesta a última hora, como sucedió el pasado 29 de agosto.

Lo anterior, explicó, porque acordó junto con otras agrupaciones sostener un diálogo con el Gobierno de la Ciudad de México el viernes 31 de octubre a las 16:00 horas en la Secretaría de Movilidad (Semovi).

“La decisión se tomó con el objetivo de mantener el diálogo abierto y fortalecer las gestiones en curso en favor de una tarifa digna y condiciones justas para el sector transporte”, informó la FAT.

Suspenden bloqueo de transportistas para este 29 de octubre en CDMX. ı Foto: FAT

Más temprano, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, evitó mencionar si ya se alcanzó un acuerdo con los transportistas. Esto, luego de que hace una semana el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, aseguró que, junto con los titulares de Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, y de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, se han atendido las demandas del sector para elaborar una propuesta que sería presentada a todo el gremio en los próximos días, con el objetivo de concretar un acuerdo “entre esta semana y la siguiente”.

Cuestionada al respecto este martes, Brugada señaló que continuarán las reuniones con los transportistas y que “seguramente va a haber ya una negociación”.

“... en esta semana considero que se va a continuar reuniéndose, hasta llegar a un acuerdo . Vamos a tener estos días, reuniones para lograrlo”, añadió en conferencia de prensa.

¿Cuál es la tarifa vigente del transporte público en CDMX?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi), el 15 de junio de 2022 entró en vigor el aumento de 1 peso a la tarifa del transporte público concesionado en la Ciudad de México, calificado desde entonces como “insuficiente” por transportistas, que exigían un incremento de entre 3 y 5 pesos.

Desde esa fecha, las tarifas se han mantenido:

Microbuses y vagonetas

6 pesos, los primeros 5 kilómetros

6.50 pesos, de 5 a 12 kilómetros

7.50 pesos, más de 12 kilómetros

Autobuses

7.00 pesos, los primeros 5 kilómetros

8.00 pesos, más de 5 kilómetros

