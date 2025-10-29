Coyoacán y Gobierno de CDMX suman esfuerzos rumbo al Mundial 2026.

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, acompañó a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, al arranque del programa “Juego Limpio, Paso Limpio”, iniciativa que tiene como objetivo la rehabilitación integral y el mejoramiento urbano de las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, rumbo al Mundial 2026.

Durante el evento, Gutiérrez Aguilar destacó que el fútbol “es mucho más que un deporte: es expresión, pasión e identidad” y subrayó el atributo de esta popular actividad para unir a las comunidades e inspirar a las personas.

“A unos meses de la inauguración de la Copa del Mundo, refrendamos el espíritu de unidad, colaboración y coordinación entre los distintos niveles de gobierno. Estamos convencidos de que el trabajo conjunto es clave para darle a la gente los mejores resultados; seguiremos colaborando para hacer que las cosas sucedan y que seamos ejemplo en todo México”, señaló el Alcalde.

Por su parte, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, enfatizó que los preparativos rumbo a la justa mundialista implican no sólo embellecer el entorno, sino garantizar los derechos y mejorar la calidad de vida de quienes habitan en la zona.

Además, resaltó que prepararse para el Mundial significa transformar los espacios, pero sobre todo garantizar una vida digna a quienes viven y trabajan alrededor del Estadio Ciudad de México, indicó que con las obras que emprenden buscan asegurar el acceso al agua, a tener servicios públicos de calidad y una movilidad garantizada.

Desde Coyoacán, “Tierras Mundialistas”, acompañamos a nuestra Jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM, a la presentación de "Juego Limpio, Paso Limpio"; esta iniciativa fortalece el trabajo en conjunto y garantiza el mantenimiento de espacios dignos para todas y todos 🧍🏻🏡🌳🛣️🚲🚘… pic.twitter.com/R208T2R0C2 — Giovani Gutiérrez (@giogutierrezag) October 29, 2025

“Estamos haciendo obras que sirvan a la ciudad y a la población, no sólo para el Mundial, para todo lo que viene. Estamos transformando, dignificando y garantizando derechos, movilidad accesible, peatonal, para acceder al estadio y al Mundial, que el corazón de la Ciudad pueda servir a la población”, expresó.

Como parte de este programa, se llevarán a cabo cuatro obras principales que transformarán la movilidad, la conectividad y la imagen urbana de la zona. Una es la intervención del puente vehicular que atraviesa Calzada de Tlalpan, donde se rehabilitarán más de 5 mil 600 m² de arroyo vehicular y 950 m² de banquetas.

El CENTRAM Huipulco también será completamente renovado, con una intervención de 16 mil m² para consolidar un nodo moderno de conexión del transporte público. La Jefa de Gobierno anunció el mejoramiento del Tren Ligero, que se llamará “El Ajolote”, que va de Taxqueña a Xochimilco y anunció la edificación de un nuevo mercado en Huipulco, que contará con 90 locales.

Finalmente, el puente peatonal que conecta directamente con el Estadio Ciudad de México, contará con 4 mil 300 m² de superficie intervenida, donde se instalarán nuevas columnas, barandales, elevadores, escaleras e iluminación, garantizando un paso accesible, seguro y de disfrute para toda la población.

Por su parte, el secretario de Obras y Servicios de la CDMX, Raúl Basulto Luviano, recordó que son más de 30 obras las que se están haciendo en varios puntos de la Ciudad de México, “pero sin duda en esta zona se están realizando los de mayor importancia de movilidad peatonal, de mejorar la banqueta, el espacio público y de muchas acciones en beneficio de la población”.

Acompañamos a nuestra Jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM, a la presentación de "Juego Limpio, Paso Limpio"🧍🏻🏡🌳🚲 En #Coyoacán, seguiremos trabajando 24/7 y en total coordinación.#CoyoacánEsLaSede pic.twitter.com/aC5RBs97Xg — Giovani Gutiérrez (@giogutierrezag) October 29, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR