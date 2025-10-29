¡Toma precauciones!

Metro CDMX HOY 29 de octubre: Estas son las líneas con marcha lenta

El Metro informó que el tiempo de avance entre los trenes se encuentra entre los cinco y seis minutos

Descubre el avance del metro hoy Foto: Comunicación del STC.
Por:
Mariel Caballero

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 29 de octubre.

Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de cinco minutos en las líneas 4 y 8; de seis minutos en las líneas 1, 2, 5, 7, 9, A, B y 12; y se siete minutos en las líneas 3 y 6.

¿Qué pasa en la Línea 6?

La Línea 6 que corre desde El Rosario a Martín Carrera presenta una marcha bastante lenta, usuarios afirman que los trenes tardan más de siete minutos en pasar, lo que aumenta considerablemente la afluencia.

  • No hay trenes en la línea 6 y no son 7 minutos. Llevamos aquí más de 15 minutos esperando
  • ¿Por qué no hay servicio en la línea 6? Llovió mucho, de casualidad se les descompuso un tren o alguien se lanzó a la vía.
  • Esta horrible la marcha en línea 6, tomen precauciones

¿Qué pasa en la Línea 7?

La Línea 7 que corre desde El Rosario a Barranca del Muerto presenta una marcha lenta, usuarios afirman que pasan más de los seis minutos que informa el metro sin que pase un tren, y una vez arriba, el avance es bastante lento entre estaciones.

  • La línea 7, ya no cabe nadie en el andén de Tacuba
  • ¿Podrían agilizar la L7? Por favor
  • Tacuba línea 7 llena. Por favor manden más trenes

LMCT

Temas:
