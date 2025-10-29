Metro CDMX HOY 29 de octubre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 29 de octubre.

Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de cinco minutos en las líneas 4 y 8; de seis minutos en las líneas 1, 2, 5, 7, 9, A, B y 12; y se siete minutos en las líneas 3 y 6.

Consulta el avance de los trenes en la Red y anticipa tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informada e informado. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/J4k42Ff5pO — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 29, 2025

¿Qué pasa en la Línea 6?

La Línea 6 que corre desde El Rosario a Martín Carrera presenta una marcha bastante lenta, usuarios afirman que los trenes tardan más de siete minutos en pasar, lo que aumenta considerablemente la afluencia.

No hay trenes en la línea 6 y no son 7 minutos. Llevamos aquí más de 15 minutos esperando

¿Por qué no hay servicio en la línea 6? Llovió mucho, de casualidad se les descompuso un tren o alguien se lanzó a la vía.

Esta horrible la marcha en línea 6, tomen precauciones

Buen día. En este momento, la Línea 6 presenta alta afluencia de personas. Se agiliza la circulación y salida de los trenes desde las terminales.



Pedimos tu apoyo para:

- Permitir el cierre libre de puertas.

- Dejar salir antes de entrar al vagón.



Gracias por tu paciencia y por… — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 29, 2025

¿Qué pasa en la Línea 7?

La Línea 7 que corre desde El Rosario a Barranca del Muerto presenta una marcha lenta, usuarios afirman que pasan más de los seis minutos que informa el metro sin que pase un tren, y una vez arriba, el avance es bastante lento entre estaciones.

La línea 7, ya no cabe nadie en el andén de Tacuba

¿Podrían agilizar la L7? Por favor

Tacuba línea 7 llena. Por favor manden más trenes

