¿Quién era y qué pasó con Amanda Castro?

Amanda Castro Rossab tenía 22 años. Vivía con sus padres en la colonia Paulino Navarro, cerca del Metro Chabacano, en la alcaldía Cuauhtémoc. Era la menor de tres hermanos y, según sus familiares, una joven alegre, responsable y amante de los animales.

La noche del viernes 24 de octubre salió a pasear a su perro y no volvió a su casa, su muerte ha generado indignación en la capital y reabierto el debate sobre la violencia contra las mujeres.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Amanda fue reportada como desaparecida el 23 de octubre, dos días después, el 25, su cuerpo fue hallado en la esquina de las calles José Sotero Castañeda y Juan A. Mateos, en la colonia Vista Alegre.

La necropsia determinó que murió a causa de heridas producidas con un arma punzocortante en el cuello.

Las cámaras de videovigilancia captaron a Amanda caminando junto a un hombre vestido con una túnica negra poco antes del crimen. En las imágenes se observa cómo el sujeto la aborda, camina con ella unos minutos y luego la ataca en plena vía pública.

El caso se investiga como feminicidio, bajo la carpeta CI-FEIDF/D/UI-1S/D/00351/10-2025.

¿Quién es el presunto responsable?

El presunto responsable ha sido identificado como Luis “N”, quien conocía a la víctima. Fuentes cercanas a la investigación señalaron que el hombre presentaba comportamientos obsesivos y afinidad con comunidades “incel” y prácticas de tipo esotérico, lo que explicaría el atuendo utilizado durante el ataque.

Las autoridades capitalinas han confirmado que el sujeto está plenamente identificado, aunque hasta el momento no se ha informado de su detención.

El crimen ha causado conmoción en redes sociales y en colectivos feministas, que acusan la falta de seguridad y la ausencia de respuesta inmediata pese a que el ataque duró varios minutos.

“Amanda salió a pasear a su perro y no volvió; la ciudad falló en protegerla”, expresaron manifestantes durante una concentración en la zona donde fue encontrada.

Un nombre más en la lista de feminicidios en México

La familia de Amanda exige justicia y que su caso no quede impune. Su nombre se ha convertido en símbolo de las miles de mujeres que cada año son víctimas de feminicidio en México, un país donde, según cifras oficiales, más de diez mujeres son asesinadas cada día.

