SSC-CDMX bloquea paso a caravana de transportistas que buscaba llegar al Zócalo

Transportistas exigen incremento de tarifas y subsidios; Semovi promete mesa de diálogo el viernes

La mañana de este miércoles 29 de octubre, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) detuvieron el avance de una caravana de transportistas que intentaba ingresar a la capital como parte de las movilizaciones convocadas por el Frente Amplio de Transportistas (FAT).

El operativo, fue desplegado sobre el Anillo Periférico Norte, impidió que los inconformes llegarán al Centro Histórico, donde planeaban manifestarse frente al Palacio Nacional.

Policías de tránsito y antimotines cerraron el paso de la caravana a la altura del Deportivo Israelita, lo que ocasionó un fuerte congestionamiento vial en dirección sur.

Demandas de los transportistas

Los transportistas, provenientes del Estado de México y de diferentes rutas concesionadas de la capital, exigen un ajuste en la tarifa mínima del transporte público, la cual —afirman— ya no cubre los costos operativos actuales.

Entre sus principales peticiones se encuentran:

Ajustar la tarifa con la vigente en el Estado de México.

Otorgar apoyos económicos o subsidios ante el alza en combustibles, refacciones y mantenimiento.

Revisar las condiciones de regulación del transporte concesionado.

Los inconformes aseguran que, sin un incremento tarifario, el servicio se volverá “insostenible” y miles de operadores podrían perder su fuente de ingreso.

Por otro lado, aunque los líderes del FAT habían anunciado un “megabloqueo” en distintos puntos de la ciudad, la SSC-CDMX implementó un cerco preventivo para evitar afectaciones mayores.

La Secretaría de Movilidad (Semovi) confirmó que se mantiene una mesa de diálogo con representantes del sector transporte, programada para este viernes 31 de octubre.

Mientras tanto, la SSC exhortó a la población a evitar la zona norte de la capital y optar por rutas alternas, debido a que persisten cierres parciales y tránsito lento en el Periférico Norte y sus accesos.

