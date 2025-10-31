Metro CDMX: ¿Qué líneas presentan retrasos HOY 31 de octubre?

El Metro de la Ciudad de México transporta a miles de usuarios cada día, quienes aprovechan sus 12 líneas para viajar de norte a sur y de oriente a poniente de la Ciudad y encuentran en el “tren naranja” una forma rápida y económica de llegar a sus actividades.

Sin embargo, el sistema de transporte no está exento de problemas, y es común que, cada mañana, sufra los estragos de la saturación de usuarios, y presente retrasos, aglomeraciones y otros incidentes.

Imagen de archivo del Metro de la Ciudad de México. ı Foto: Wikimedia

Si utilizas el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México para llegar a tu trabajo, escuela u otras actividades, toma nota de las líneas que han presentado fallas este viernes 31 de octubre, y considera rutas alternas para llegar a tu destino.

¿Qué pasa en la Línea 3 del Metro CDMX HOY 31 de octubre?

El Metro de la Ciudad de México informó que se registra marcha lenta en algunas líneas durante la mañana de este viernes 31 de octubre, por lo que urgió a tomar precauciones.

Particularmente, usuarios informaron que se presentan retrasos y alta afluencia en la Línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad, y una de las más concurridas de la red de transporte colectivo debido a su conexión con importantes puntos de la capital mexicana como el Centro o Ciudad Universitaria.

A través de redes sociales, usuarios informaron que los tiempos de traslado son lentos, de forma que un viaje hacia la mitad de la ruta, que normalmente toma 20 minutos, ha tomado hasta 40 minutos, además de que los trenes “hacen base” (se detienen) en cada estación.

A propósito, el Metro CDMX informó que los retrasos responden a que se realizan labores de revisión en zona de vías, y que pronto se normalizará la circulación.

Buen día. Se realiza revisión en zona de vías en la Línea 3, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación. Atiende las indicaciones del personal del Sistema, permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 31, 2025

¿Está abierta la estación Zócalo/Tenochtitlán HOY viernes 31 de octubre?

El Metro de la Ciudad de México informó que la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2, que conecta con el Centro Histórico, está abierta y ofreciendo servicio.

No es necesario que los usuarios busquen rutas alternas para llegar al Zócalo, como Bellas Artes, Allende o Pino Suárez, que son las rutas más populares para llegar a la zona Centro cuando se cierra la estación Zócalo/Tenochtitlán.

