Se alistan para un concurrido y vigilado retorno de ánimas - Clone

La Ciudad de México (CDMX) vive este fin de semana una de sus celebraciones más emblemáticas: el Día de Muertos. La festividad, que combina tradición ancestral y poder económico, generará una derrama de 11 mil 446 millones de pesos (mdp), según estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de la capital.

La cifra representa un incremento de 4.2 por ciento respecto al 2024 y refleja tanto el aumento en el consumo de productos tradicionales como el creciente atractivo turístico que México ejerce sobre visitantes nacionales y extranjeros durante estas fechas.

La festividad de raíces prehispánicas se ha consolidado como uno de los motores económicos más importantes para la CDMX durante el otoño, además de ser marco de uno de los eventos más esperados, el gran Desfile de Día de Muertos 2025, lo que atrae a visitantes de todas partes del mundo.

Las familias se reúnen en los camposantos para limpiar las tumbas, ayer ı Foto: Cuartoscuro y Especial

En esta ocasión, la festividad se preparó con un componente histórico especial, una temática prehispánica en conmemoración del 700 aniversario de la fundación de Tenochtitlán.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, dio a conocer la participación de más de cinco mil personas, que conforman comparsas, músicos, carros alegóricos, alebrijes monumentales, contingentes de catrinas y calaveras gigantes, que rinden homenaje a figuras históricas y artistas del país.

Los sectores más beneficiados con la celebración son el turismo y la hotelería, que esperan alcanzar ocupaciones de entre 69 y 73 por ciento, así como restaurantes, agencias de viajes, florerías, panaderías, abarrotes, dulcerías, papelerías y tiendas de disfraces.

La combinación de cultura, gastronomía y turismo convierte a esta celebración en un pilar fundamental para miles de negocios locales.

FONART inauguró ayer La Feria de las artesanías en el Centro Cultural, Los Pinos. ı Foto: Cuartoscuro y Especial

Entre los productos más emblemáticos de la temporada destaca el pan de muerto —cráneo y los huesos de los difuntos—. Este producto tradicional se elabora en 3 mil 722 panaderías de la capital, que mantienen viva una de las tradiciones gastronómicas más importantes del país y generan empleos estacionales en la entidad.

Mientras los comerciantes y empresarios anticipan ganancias récord durante los días festivos, las autoridades capitalinas se preparan para garantizar la seguridad de los cientos de miles de visitantes que acudirán a los panteones durante el 1 y 2 de noviembre.

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5) ha desplegado uno de los operativos de videovigilancia más ambiciosos de los últimos años.

Salvador Guerrero Chiprés, coordinador general del C5, informó que en la ciudad se instalaron 510 cámaras de videovigilancia que cubrirán 108 de los 113 panteones públicos de la capital, lo que representa un monitoreo en el 95.5 por ciento de los camposantos de la ciudad.

Esta red vigilará permanentemente los accesos y pasillos de los cementerios, con especial énfasis en alcaldías como Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Xochimilco, Azcapotzalco y Tlalpan, que históricamente registran mayor afluencia.

Elementos de la SSC inician operativo de Día de Muertos, ayer en la ciudad. ı Foto: Cuartoscuro y Especial

“La videovigilancia desplegada contribuye al operativo de seguridad y permite cuidar a la ciudadanía durante esta tradición que reúne a casi 400 mil visitantes”, señaló Guerrero Chiprés durante un recorrido de verificación.

El funcionario explicó que el 66 por ciento de las cámaras se concentran en las zonas de mayor afluencia, lo que garantiza una cobertura efectiva en los días de máxima concentración de personas.

El operativo de seguridad va más allá de la videovigilancia, ya que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegará 10 mil 495 elementos policiales, apoyados con 706 vehículos oficiales, 20 motocicletas, una grúa, ocho ambulancias, dos motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (Erum), además de dos helicópteros del agrupamiento Cóndores que realizarán patrullajes aéreos.

Este despliegue de recursos tecnológicos y humanos refleja la importancia que las autoridades otorgan a una celebración que, paradójicamente, honra la muerte mientras impulsa la economía y reúne a las familias mexicanas en torno a una tradición milenaria.