Alza a pasajes de micros frena la homologación

Colectivos de movilidad de la Ciudad de México y el Estado de México advierten que las alzas en las tarifas del transporte público concesionado en ambas entidades afectarán principalmente a los cientos de miles de mexiquenses que diariamente viajan entre ambas entidades para estudiar y trabajar.

Integrantes del colectivo Por Más Metro y Tren Ligero Ciudad de México coincidieron con esto y añadieron que, a mediano plazo, estos tarifazos impiden lograr una movilidad integrada entre ambos territorios, con una tarifa de transporte concesionado homologada.

El Dato: Un grupo de transportistas exigía al Gobierno de la Ciudad de México equiparar el pasaje a los 14 pesos que son cobrados en el Estado de México, pero se rechazó la idea.

“A corto plazo la más afectada es la población flotante que se desplaza desde las periferias hacia la ciudad. Tiene que tomar primero un transporte en el Estado de México y otro en la capital”, sostuvo Dante Álvarez, del colectivo No al Tarifazo Edomex, a La Razón.

En tanto, Luis Ángel García, integrante de la misma agrupación, consideró que los concesionarios son quienes podrían oponerse a una homologación de los costos del pasaje, a pesar de que la Ciudad de México y el Estado de México son gobernados por Morena, lo mismo que la administración federal.

“Ahora que ambas entidades y el Gobierno federal son del mismo partido, sería más posible una tarifa metropolitana, pero están de por medio los intereses de los concesionarios, tanto de la ciudad como del Estado de México”, comentó al respecto Luis Ángel García, integrante de esta agrupación.

2 pesos aumentó el transporte en el Estado de México

Mientras la capital del país tiene tarifas sociales, mediante los subsidios otorgados por el Gobierno, esto no pasa en su estado vecino, explicaron los especialistas en movilidad.

“Según estudios tarifarios, si el Metro de la ciudad cobrara un pasaje proporcional al servicio sin este subsidio, el boleto sería de hasta 20 pesos, un precio similar al mexiquense para los peseros”, apuntó Mauricio Vázquez, también del colectivo.

“En el Estado de México no hay estudios tarifarios. Se prometieron, pero nunca se presentaron. Lo que se hace aquí son acuerdos que tienden más hacia lo político electoral que hacia lo técnico. El gremio transportista era uno de los votos duros del PRI, usado ahora por Morena”, explicó Dante Álvarez.

En esto coincidió Luis Ángel García, quien además sostuvo que los gobiernos y los políticos utilizan a los transportistas como un botín electoral, lo que impide mejorar la movilidad.

“Para garantizar ese voto masivo de los transportistas, los gobiernos optan por subsidios en vez de entrar a los temas de fondo.

“Eso pone varios obstáculos para homologar la tarifa. En su momento los concesionarios de la ciudad buscaban cobrar lo mismo que los del Estado de México. Sería muy complicado lograr que los concesionarios mexiquenses acepten reducir su tarifa”, sentenció.

Mauricio Vázquez cuestionó las consecuencias de esta lógica de negocio detrás de estas concesiones, pues consideró que la necesidad de hacer rentable ese negocio provoca que las unidades no mejoren y continúen en mal estado; además, que los operadores tengan salario precario y sin prestaciones.

Ante esta problemática Por Más Metro y Tren Ligero Ciudad de México recomienda implementar un organismo metropolitano que regule y mejore la calidad del servicio de las 17 mil unidades de la capital y las 150 mil en el Edomex. Similar a la Ruta 100, extinta hace 30 años.

Asimismo, los activistas exigen aumentar la inversión en el transporte público masivo, como el Metro, Metrobús y Mexibús. “La falta de opciones de movilidad nos obligan a usar el transporte concesionado, que está siendo más usado que para lo que fue concebido”, comentó Mauricio Vázquez.