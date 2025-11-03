Matan a dos afuera de un cementerio

Una torreta de patrulla en la imagen ilustrativa │ Van 5 agresiones al personal judicial

La secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que, afuera del panteón de San Francisco Culhuacán, en la alcaldía Coyoacán, sicarios asesinaron dos sujetos presuntamente relacionados con un grupo delictivo.

La dependencia capitalina detalló que, de acuerdo con los primeros reportes, las víctimas estaban en en la zona del camposanto cuando los agresores, quienes viajaban en una motocicleta, se acercaron y les dispararon.

El ataque dejó como resultado dos personas muertas y una más herida, a la que autoridades y equipos de emergencia trasladaron a un hospital.

1 persona resultó herida durante el momento del ataque

La SSC indicó además que ya analiza las cámaras de seguridad para tratar de dar con los responsables de este crimen.

“De los hechos se dio parte al agente del Ministerio Público para los servicios periciales y las investigaciones correspondientes; en tanto ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia para el seguimiento de la motocicleta y la identificación de los probables responsables”, detalló la SSC.

Esto provocó una intensa movilización en la zona, donde decenas de elementos de la policía capitalina arribaron al lugar para cercar el sitio del crimen para las indagatorias.

Según reportes periodísticos, los sicarios, presuntamente, pertenecen a un grupo delictivo rival.

Ésta no es la primera ocasión en la que hay disparos de armas de fuego en las inmediaciones de este panteón, pues el 9 de septiembre de 2024 detuvo a dos sujetos con un arma larga y bolitas con marihuana y cocaína.

Esto ocurrió durante un sepelio en el cementerio de San Fernando Culhuacán, lo que movilizó a los policías.