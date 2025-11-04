Indagan posibles abusos en Casa de las Mercedes

Autoridades capitalinas, durante los cateos llevados a cabo en las dos sedes del albergue para niñas, antier.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó sobre el aseguramiento de equipo de cómputo y documentación de la Casa de las Mercedes para localizar los expedientes de las niñas, adolescentes y personal que han estado vinculados con la institución a lo largo de los años.

Por medio de un comunicado, el órgano autónomo detalló que, como parte de la continuación de las investigaciones, cumplimentó las órdenes de cateo en las sedes de Schultz, en la alcaldía Cuauhtémoc, y Berriozábal, en Venustiano Carranza, donde tomó las muestras.

“El plan de investigación contempla la aplicación del procedimiento de entrevista investigativa a todas las niñas y adolescentes reubicadas, en condiciones seguras y de acompañamiento psicológico, con el fin de recabar sus testimonios de forma cuidadosa y especializada”, agregó.

TE RECOMENDAMOS: Morena frenó plan para sacarlo del Código Penal Ven condiciones para despenalizar el aborto

El Dato: La joven denunciante entregó una carta al DIF sobre la situación en la Casa de las Mercedes, por lo que éste presentó un recurso legal ante la Fiscalía capitalina.

De acuerdo con la Fiscalía local, esto permitirá establecer si los hechos denunciados son casos aislados o si se trata de un patrón de abusos.

La autoridad indaga los presuntos delitos de violación agravada y explotación laboral, esto, luego de que en marzo una joven, quien vivía en la Casa de las Mercedes denunció que la directora del lugar Angélica “N”, la llevó de manera ilegal a la casa de su madre, Claudia “N”, para que hiciera labores domésticas.

“La Fiscalía será exhaustiva en el análisis de toda la información recabada, a fin de identificar tanto a los probables agresores como a las personas que pudieran haber tenido conocimiento o participación, directa o indirecta, en los hechos, sin excluir a nadie del alcance de la investigación”, indicó ayer.

80 niñas y adolescentes rescató el Gobierno local del albergue

En el sitio, afirmó la adolescente, Aquiles “N”, quien está detenido, presuntamente la agredió sexualmente tras suministrarle una sustancia.

El pasado 30 de octubre, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, indicó que en un operativo ocurrido la noche previa, las autoridades rescataron a 80 niñas.