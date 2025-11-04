Ven condiciones para despenalizar el aborto

Daptnhe cuevas, durante la conmemoración de los 18 años del aborto, en abril.

A casi un año de que Morena mandó a la congeladora la iniciativa para sacar el aborto del Código Penal local, la titular de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), Daptnhe Cuevas Ortiz, se manifestó en favor de que el dictamen sea discutido y aprobado.

Tras su comparecencia ante el Congreso de la Ciudad de México, la funcionaria sostuvo que hay las condiciones para avanzar en el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, bajo el Gobierno de la morenista, Clara Brugada Molina.

“Yo lo veo totalmente posible. La Jefa de Gobierno ha dicho que tenemos un compromiso con la autonomía física de las mujeres y sus derechos sexuales y reproductivos. Esperamos que se dé pronto esta discusión en el Congreso”, afirmó Cuevas Ortiz a La Razón.

El Dato: Este año la despenalización legal del aborto cumplió 18 años en la ciudad, por lo que miles de mujeres salieron a las calles para exigir que esta práctica no sea un delito.

El 4 de noviembre de 2024, hace exactamente un año, las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Igualdad de Género aprobaron un dictamen para votar en el Pleno del recinto legislativo una iniciativa para eliminar el delito de aborto del Código Penal local, el cual lo criminaliza después de las 12 semanas de embarazo. Así, la propuesta se convirtió en la primera en avanzar en el proceso legislativo.

Sin embargo, pese a ser un proyecto de la diputada guinda Yuriri Ayala Zúñiga, la bancada mayoritaria de Morena decidió pausar la discusión de la propuesta tres días después, el 7 de noviembre.

En enero pasado, las legisladoras morenistas Martha Ávila Ventura y Ayala Zúñiga afirmaron en entrevista que el dictamen para despenalizar el aborto en cualquier etapa de la gestación no está en la congeladora; no obstante, indicaron que no había fecha para su discusión, pues tenían que llevarse a cabo foros para su análisis.

Al ser consultada sobre el tema por la emecista Patricia Urriza Arellano, Ortiz Cuevas destacó que ha sido activista por la despenalización del aborto desde hace dos décadas y aseguró que será una realidad durante este sexenio.

“No pasó (la iniciativa), pero va a pasar, porque nuestra ciudad es donde las mujeres hemos construido históricamente los mayores accesos a derechos. Ya la Corte dijo años atrás que es anticonstitucional criminalizar a las mujeres por abortar. Entonces, lo que sigue es eliminar el tipo penal.

“Hemos realizado varias jornadas de discusión sobre el tema, para evitar que se vuelva discutir sobre el aborto como hace 18 años cuando se despenalizó. Vamos a ser más contundentes con ese trabajo (legal)”, afirmó la titular de Semujeres.

No obstante, la funcionaria local aclaró a este diario que no ejercerá presión desde la dependencia para que se descongele la reforma entre los legisladores locales.

“Yo creo que lo que nos toca a nosotras es aportar insumos técnicos y participar en las convocatorias cuando el Congreso inicie la discusión. Vamos a ser unas aliadas firmes con el Congreso para avanzar hacia ese horizonte”, comentó.

El 30 de septiembre de 2024, previo a tomar el cargo como la titular de la Semujeres, Cuevas Ortiz afirmó a este diario que la ciudad tenía la oportunidad para ser una punta de lanza con la eliminación del aborto en el Código Penal.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha abierto mil 483 carpetas de investigación por el presunto delito de aborto, entre 2015 y hasta septiembre de 2025.

Los datos muestran que mientras en 2022 las indagatorias por este ilícito, que se castiga con una pena mínima de tres meses de cárcel por abortar pasadas las 12 semanas de gestación, fueron 192, para 2024 la cifra tuvo una ligera disminución con 182 casos. Hasta septiembre de este año suman 172 averiguaciones.

LA PREVENCIÓN. Cuevas Ortiz expuso ante las legisladoras que, como parte de las acciones para la prevención de la violencia de género, en lo que va del año la dependencia ha trabajado con 196 mil 854 personas, de las cuales 125 son mujeres y el resto, hombres.

Además, en lo que se refiere a la coordinación institucional, la secretaria destacó las 342 investigaciones penales y la destitución de 97 elementos de la policía por agresiones sexuales a sus parejas o a sus compañeras de trabajo. Esto forma parte de las acciones en contra de la violencia desde el espacio público.

